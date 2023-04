Audi streicht Plug-in-Hybride aus Portfolio für China

Audi wird in China keine weiteren Plug-in-Hybride anbieten und sich dort bei den New Energy Vehicles ganz auf rein elektrische Fahrzeuge konzentrieren. „Den Markt für Plug-in-Hybride überlassen wir den inländischen Herstellern“, sagte ein Sprecher der Volkswagen-Tochter in einem Medieninterview.

Einem „Handelsblatt“-Bericht zufolge fällt die Entscheidung von Audi in eine Zeit, stark schrumpfender PHEV-Absatzzahlen deutscher Hersteller im Reich der Mitte. Plug-in-Hybride werden in China zwar weiterhin subventioniert, aber nur noch mit rein elektrischen Reichweiten von mindestens 100 Kilometern. Die PHEV-Modelle deutscher Hersteller sind mit wenigen Ausnahmen dazu nicht in der Lage.

Die Marktanteile der Deutschen bei Plug-in-Hybride in China sind einer im „Handelsblatt“ zitierten Statistik nach zusammengerechnet von 34 auf sieben Prozent abgestürzt. Drei Viertel der PHEV-Zulassungen entfallen auf chinesische Hersteller. Marktführer ist BYD.

In Deutschland hat die Bundesregierung den Umweltbonus für Plug-in-Hybride bekanntlich zum Jahreswechsel komplett gestrichen. Zuvor betrug er noch bis zu 6750 Euro. Die Konsequenz zeigt sich im ersten Quartal deutlich. Der PHEV-Markt brach zwischen Januar und März um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein.

handelsblatt.com