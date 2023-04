Porsche Cayenne E-Hybrid erhält größere Batterie und stärkeren E-Motor

Ehe der Porsche Cayenne in seiner vierten Generation einen rein elektrischen Ableger erhalten wird, hat Porsche die aktuelle dritte Cayenne-Generation durch weitreichende Maßnahmen an Antrieb, Fahrwerk, Design und Ausstattung grundlegend überarbeitet. Das gilt auch für den Plug-in-Hybrid.

Die Systemleistung des Cayenne E-Hybrid – sowohl im SUV als auch im SUV-Coupé – steigt in Kombination des überarbeiteten V6-Benziners mit einem neuen, um 30 kW auf 130 kW erstarkten E-Motor auf 346 kW. Der Energiegehalt der Batterie wird im Vergleich zum Vorgänger von 17,9 kWh auf nun 25,9 kWh vergrößert, was je nach Ausstattung rein elektrische Reichweiten von bis zu 90 Kilometern nach WLTP möglich machen soll. Die größere Batterie kann erstmals auch mit einem dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger geladen werden, eine DC-Lademöglichkeit bietet auch das Facelift-Modell des Cayenne nicht.

Neben den überarbeiteten Antrieben gibt es ab sofort bereits ab Werk ein neues Fahrwerk mit Stahlfedern, das mit einstellbaren Stoßdämpfern eine größere Bandbreite zwischen Reisekomfort und Performance bieten soll – optional ist eine neue adaptive Luftfederung erhältlich. Auch im Innenraum sind die Modellpflege-Maßnahmen deutlich sichtbar: Das Cockpit des Cayenne lehnt sich nun deutlich an das Elektro-Modell Taycan an. So gibt es als Instrumententafel ein gebogenes Display, der kleine Automatik-Wählhebel ist oben im Armaturenträger platziert und neben dem zentralen Infotainment-Touchscreen gibt es erstmals auf Wunsch ein eigenes Beifahrer-Display –alles wie im Taycan. Dabei der große Unterschied zum Taycan: Eine spezielle Folierung auf dem Beifahrer-Display stellt sicher, dass das Display vom Fahrersitz aus nicht einsehbar ist – daher kann im Cayenne dort auch während der Fahrt ein Video abgespielt werden.

Dass der Autobauer in eine der laut Baureihenleiter Michael Schätzle „umfangreichsten Produktaufwertungen in der Geschichte von Porsche“ investiert hat, hat einen guten Grund: Die erstmals 2017 vorgestellte, dritte Generation des SUV-Modells soll noch eine ganze Weile weiter gebaut werden, eine vierte Generation mit Verbrenner-Antrieb wird es nicht geben. Wie Porsche-Chef Oliver Blume am Rande der Weltpremiere des Cayenne-Facelifts erklärte, soll der rein elektrische Cayenne „Mitte des Jahrzehnts“ auf den Markt kommen. Als Verbrenner könnte der Cayenne aber noch bis 2030 parallel weiterlaufen.

porsche.com, automobilwoche.de (Blume-Aussagen)