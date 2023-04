Tesla baut wohl kanadische Model-Y-Version in China

Tesla will einem Agenturbericht zufolge erstmals in China produzierte Elektroautos nach Nordamerika verschiffen. Dazu soll Tesla Anfang April in seinem Werk in Shanghai mit der Produktion einer für den kanadischen Markt bestimmten Version des Model Y begonnen haben.

Das berichtet Reuters unter Berufung auf einen Insider und ein von der Nachrichtenagentur eingesehenes Produktions-Memo berichtet. Demnach sollen im laufenden zweiten Quartal des Jahres im Shanghai-Werk rund 9.000 Einheiten für Kanada gefertigt werden. Tesla reagierte laut Reuters nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. In China stellt Tesla das Model Y bekanntlich mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien her. Sowohl das Model 3 als auch das Model Y werden lokal verkauft, aber auch nach Europa und in andere Märkte exportiert.

Tesla bezeichnet Shanghai gerne als Drehkreuz seiner Produktion, dort soll es eine jährliche Fertigungskapazität von 750.000 Fahrzeugen geben. Anlässlich der jüngsten Q1-Geschäftszahlen gab Tesla-CEO Elon Musk in einem anschießenden Call zudem bekannt, dass das Tesla-Werk in Shanghai die „niedrigste Kostenstruktur“ aller Tesla-Fabriken aufweise.

Der Export nach Nordamerika wäre freilich neu, denn dort betreibt Tesla im kalifornischen Fremont ein lokales Werk mit einer Jahreskapazität von 650.000 Fahrzeugen (darunter 100.000 Model S und X). Zu der Agenturmeldung passt aber, dass Tesla dieser Tage in Kanada den Verkauf einer günstigeren Model-Y-Variante eingeläutet hat. Es handelt sich um das Model Y mit Heckantrieb und LFP-Akku, das mit einem Basispreis von knapp unter 60.000 kanadischen Dollar den Zugang des Modells zu den staatlichen Subventionen öffnet. Auf der Website von Tesla wird als Ausliefertermin dieser neuen Version der Zeitraum Mai bis Juli genannt.

Die Einführung des günstigeren Model Y für Kanada qualifiziert nicht nur dieses, sondern auch das bereits dort erhältliche Long-Range-Modell für 69.900 kanadische Dollar für die Förderung, da es sich dabei nun offiziell um eine Variante des neuen Einstiegsmodells handelt, die als höherpreisige Version mit einem Preis unter 70.000 kanadische Dollar ebenfalls förderfähig wird. Die Website der kanadischen Regierung wurde laut Reuters am Freitag aktualisiert und bestätigt seitdem einen Bonus von 5.000 kanadischen Dollar für beiden Versionen.

reuters.com, driveteslacanada.ca, tesla.com (beide Basis-Model-Y in Kanada)