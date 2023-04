Vattenfall baut Ladepunkte an deutschen Lufthansa-Standorten

Die Lufthansa Group hat Vattenfall mit der Installation von mehr als 300 neuen Ladestationen an allen deutschen Standorten beauftragt. Die Ladesäulen sollen für E-Autos von Mitarbeitenden der Lufthansa Group sowie für eigene E-Dienstwagen genutzt werden.

Einen Zeitplan für die Umsetzung nennt Vattenfall in seiner Mitteilung nicht. Auch zur Art der Ladestationen (AC oder DC), Ladeleistung und der Größe der jeweiligen Installationen am Standort gibt es keine Angaben. In der kurzen Vattenfall-Mitteilung heißt es nur, dass die jeweilige Lufthansa-Gesellschaft Eigentümer der Ladestationen wird, Vattenfall gewährleistet ihren Betrieb und ihre regelmäßige Wartung. Auch die Abrechnung erfolge „nutzerspezifisch durch Vattenfall“.

„Elektromobilität steht für Nachhaltigkeit. Es erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber, wenn Mitarbeitende ihre E-Autos während der Arbeitszeit laden können“, sagt Fermin Bustamante, Geschäftsführer der Vattenfall Smarter Living GmbH. „Wir freuen uns, beim Ausbau der Elektromobilität mit der Lufthansa Group einen weiteren großen Kunden gewonnen zu haben.“

