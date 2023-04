Düsseldorfer Betriebe testen Elektro-Lastenräder

Acht Düsseldorfer Unternehmen stehen aktuell fünf Wochen lang gewerbliche E-Lastenräder zur Verfügung. Die Aktion ist Teil des Projektes „Flottes Gewerbe“, das die Nutzung von gewerblichen E-Lastenrädern und -anhängern als einen weiteren Baustein für die Verkehrswende vorantreiben will.

Anfang dieser Woche wurden die Lasten-Pedelecs an die acht erfolgreichen Bewerber übergeben. Der unverbindliche und kostenlose Testzeitraum fußt in Düsseldorf auf eine gemeinsamen Initiative der Mobilitätspartnerschaft Düsseldorf und der Berliner Verkehrswendeagentur cargobike.jetzt GmbH mit dem Projekt „Flottes Gewerbe“. Für die Teilnahme am Programm konnten sich im Vorfeld interessierte Düsseldorfer Unternehmen, Betriebe und Dienstleister bewerben. Aufgrund des großen Interesses sei eine Auswahl durch cargobike.jetzt erfolgt, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Herstellerseitig sind die E-Lastenrad-Spezialisten Babboe bakfietsen GmbH, Ca Go bikes, Draisin GmbH, Fulpra, Riese & Müller GmbH, Tricargo, Triporteur Trips, VSC.Bike, Winther, CityQ und XCYC beteiligt. Bei den teilnehmenden Betrieben aus Düsseldorf handelt es sich um eine Glaserei, einen Malermeisterbetrieb, ein großes Architekturbüro, eine Kaffeerösterei, Dienstleistungsbetriebe im Bereich Gebäudereinigung und Sanitärinstallation, ein Bildungsnetzwerk sowie die Verkehrswacht Düsseldorf.

In Karlsruhe und Stuttgart hatten letztes Jahr im Rahmen des Projekts bereits insgesamt 18 Gewerbebetriebe die Gelegenheit genutzt, Lastenräder für die Dauer von einem Monat kostenfrei zu nutzen. In 2023 startet das Projekt neben Düsseldorf auch in Frankfurt. Die Hinzunahme drei weiterer Städte ist in Planung.

Initiiert wurde „Flottes Gewerbe“ 2022 mit dem Ziel, gewerbliche Lastenräder und deren Einsatzmöglichkeiten bekannter zu machen. „Moderne E-Lastenräder müssen Unternehmen in der Praxis überzeugen. Dafür braucht es mehr Testmöglichkeiten und sichtbare Vorreiter:innen. Wir legen bei den Testrädern Wert auf einen leistungsfähigen E-Antrieb, praktische Transportaufbauten und guten technischen Service“, äußert Projektleiterin Kirsten Havers.

