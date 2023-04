Mercedes bringt neue E-Klasse mit mehreren PHEV-Optionen

Mercedes-Benz hat die neue E-Klasse vorgestellt – das letzte neue Modell des Herstellers auf einer reinen Verbrenner-Plattform. Ab Markteinführung der neuen E-Klasse im Herbst 2023 wird Mercedes-Benz drei Plug-in-Hybrid-Modelle anbieten, weitere sollen folgen.

Das Plug-in-Hybridsystem der vierten Generation von Mercedes bietet eine elektrische Antriebsleistung von 95 kW und einen 25,4-kWh-Akku. Dieser soll je nach Version für eine rein elektrische WLTP-Reichweite zwischen 95 und 115 Kilometern sorgen. Die Systemleistung des E 300 e und E 300 e 4MATIC beträgt bis zu 230 kW (312 PS) und die des E 400 e 4MATIC 280 kW (381 PS). Weitere Plug-in-Hybride mit Diesel-Verbrennern sollen folgen.

Bei dem Elektromotor handelt es sich in allen Fällen um eine permanenterregte Synchronmaschine, die ab der ersten Motorumdrehung 440 Nm Drehmoment bereitstellt. Das soll für „eine hohe Agilität beim Anfahren und ein dynamisches Fahrverhalten“ sorgen, so Mercedes. Rein elektrisch kann die E-Klasse bis zu 140 km/h schnell fahren, spätestens dann schaltet sich der Verbrenner hinzu. Bei den Benzinern handelt es sich um einen zwei Liter großen Vierzylinder, der im 300er 150 kW und im 400er 185 kW leistet.

Die Batterie besteht aus 96 Pouchzellen. Da das in der E-Klasse verbaute Batteriesystem über eine hohe Leistungsdichte verfügt, hat die Hochvolt-Batterie eine innenliegende Kühlung erhalten. Damit kann das Thermomanagement die Batterietemperatur unabhängig von der Innenraumklimatisierung regeln. Das ermöglicht neben dem Dauerbetrieb in Heiß- und Kaltländern auch das Schnellladen mit Gleichstrom: Mit bis zu 55 kW in der Spitze kann eine komplett leere Batterie in rund 30 Minuten geladen werden. Für das AC-Laden ist ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut.



















Mercedes-Benz E-Klasse, Exclusive Line; Exterieur: Nautikblau; Interieur: Leder macchiatobeige, Mittelkonsole Holz Ahorn braun offenporig aluminium lines Mercedes-Benz E-Class Exclusive line; exterior: nautic blue; interior: leather macchiato beige, centre console in brown open-pore maple wood with aluminium lines

Mit der gestiegenen E-Reichweite sollen die Kunden „Alltagsstrecken größtenteils ohne Einsatz des Verbrenners zurücklegen“ können. Basierend auf den Informationen aus der Routenführung des Navigationssystems sieht die intelligente Betriebsstrategie den elektrischen Fahrmodus für die jeweils sinnvollsten Strecken­abschnitte vor. So wird beispielsweise im Hybrid-Fahrprogramm auf Strecken in urbanen Gebieten priorisiert elektrisch gefahren. Zwei zusätzliche Fahrprogramme – „Battery Hold“ zum Halten des Batterie-Ladestands und „Electric“ zum rein elektrischen Fahren – sollen es Fahrerin oder Fahrer ermöglichen, „die Möglichkeiten des Plug-in-Antriebs besonders zielgerichtet zu nutzen“, so Mercedes.

Die neue E-Klasse – intern wird die Limousine als W214 und der Kombi als S214 bezeichnet – ist das letzte neue Mercedes-Modell auf einer Verbrenner-Plattform. Alle folgenden neuen Baureihen ab 2024/2025 werden künftig auf Architekturen aufbauen, die die Stuttgarter speziell für E-Fahrzeuge entwickeln. Bei der neuen Generation sind bereits die Hälfte aller in Europa angebotenen Antriebe Plug-in-Hybride.

- ANZEIGE -

Die 4,95 Meter lange E-Klasse folgt – anders als das elektrische Pendant EQE – doch den klassischen Proportionen einer Verbrenner-Limousine mit kurzem Überhang vorne und der langen Motorhaube, gefolgt von der weit nach hinten versetzten Insassenkabine. Da der Radstand im Vergleich zur Vorgänger-Generation um zwei Zentimeter auf 2,96 Meter zugelegt hat, soll der Innenraum größer geworden sein. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 540 Liter. Die zunehmende Elektrifizierung der E-Klasse wird auch beim Design deutlich: Eine Black-Panel-ähnliche Fläche verbindet den Kühlergrill mit den Scheinwerfern, der Einleger in „Schwarz Hochglanz“ soll optisch an die Modelle von Mercedes-EQ erinnern. Den Kühlergrill gibt es entweder mit integriertem Mercedes-Stern oder nur mit Lamellen – dann ist der Mercedes-Stern klassisch oben auf der Haube platziert.

Innen gibt es unter anderem einen vom „Hyperscreen“ des EQE und EQS inspirierten „Superscreen“. Da es aber weiterhin ein eigenes und abgesetztes Fahrer-Display gibt, ist es eben kein „Hyperscreen“. Dessen Aufteilung mit großem Zentral-Touchscreen und einem separaten Beifahrer-Touchscreen unter einer großen Glas-Oberfläche wurde aber übernommen.

mercedes-benz.com, mercedes-benz.com (Plug-in-Hybride)