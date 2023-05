Ceva strebt 1.450 E-Nutzfahrzeuge bis 2025 an

Der in Marseille ansässige Logistikdienstleister Ceva Logistics will seine weltweite Flotte an Elektrofahrzeugen bis Ende 2025 auf 1.450 Exemplare erweitern. Bisher nutzt Ceva auf allen Kontinenten gut 200 Elektro-Transporter über seine Tochtergesellschaft Colis Privé sowie rund 20 E-Lkw.

Binnen zweieinhalb Jahren will Ceva nun auf 1.000 elektrische Lieferwagen, 300 Elektro-Lkw und 150 Elektro-Sattelzugmaschinen kommen, die im eigenen Fuhrpark, im Stückgutverkehr und bei der Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt werden sollen. Außerdem in Sonderprojekten wie dem kürzlich gestarteten Joint Venture European Clean Transport Network. Dabei handelt es sich um ein unter anderem von Ceva vorangetriebenes Vorhaben, um ein Netz aus Tank- und Ladestationen für Wasserstoff-, Biogas- und Elektro-Lkw entlang europäischer Autobahnen aufzubauen und zu betreiben.

Ceva selbst bezeichnet sich als Repräsentant der Drittanbieter-Logistik mit einer breite Palette an End-to-End-Lösungen in der Kontraktlogistik, dem Luft-, See- und Landtransport sowie im Transport von Fertigfahrzeugen. Der in Marseille beheimatete Konzern verfügt eigenen Angaben zufolge über weltweit rund 110.000 Mitarbeiter an gut 1.300 Standorten. Neben den Fahrzeugen des eigenen Betriebsmodells will Ceva auch die Umstellung auf E-Fahrzeuge bei einigen seiner Subunternehmer forcieren.

Neben der Beschaffung von Elektro-Nutzfahrzeugen treiben die Franzosen weitere Initiativen zur Reduktion ihres CO2-Ausstoßes voran, etwa durch „den vermehrten Einsatz von Biogas und Biokraftstoffen, Tests von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw und anderen kohlenstoffarmen Lkw testet sowie durch die Verlagerung von in Frage kommenden Lkw-Transporten auf die Schiene“.

