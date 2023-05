Sri Lanka will eine halbe Million Tuk-Tuks elektrifizieren

In Sri Lanka sollen binnen fünf Jahren eine halbe Million Tuk-Tuks von Verbrennungs- auf Elektroantrieb umgerüstet werden. Dieses Vorhaben haben zwei von Sri Lankas Ministerien jetzt zusammen mit den Vereinten Nationen vorgestellt.

Die Initatoren der groß angelegten Umrüstungskampagne sind konkret das Ministerium für Verkehr und Autobahnen, das Ministerium für Strom und Energie sowie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Den Beteiligten schwebt ein dreistufiges Projekt vor, das aus einer Inkubationsphase, einer Demonstrationsphase und einer Beschleunigungsphase besteht.

In der ersten Phase soll zunächst die Umrüstung von 200 Tuk-Tuks in den Hauptstadt-Vororten Pettah und Makumbura unterstützt werden. Das UNDP übernimmt dabei die vollen Kosten der Umrüstung. Vorrang erhalten in der Inkubationsphase Bewerber, deren Lebensunterhalt von einem einzigen Dreirad abhängt, sowie Frauen und Menschen mit Behinderungen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Leistungsfähigkeit verschiedener auf dem Markt verfügbarer Technologien getestet werden, ehe die Demonstrationsphase beginnt.

In Sri Lanka gibt es laut Medienberichten fast 1,2 Millionen Tuk-Tuks, die hauptsächlich aus Indien importiert werden. Allerdings ist der Dreiradimport aus Indien seit der Entscheidung der Regierung im Jahr 2022, den Import von Fahrzeugen aufgrund der Dollarkrise zu verbieten, fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Da die Regierung zuletzt auch nicht in der Lage war, den nötigen Treibstoff einzuführen, sollen fast 500.000 Tuk-Tuk-Fahrer arbeitslos geworden sein.

Bandula Gunawardena, Sri Lankas Minister für Verkehr und Autobahnen, wird in Medienberichten folgendermaßen zitiert: „Dieses Pilotprojekt wird als Plattform für die Einführung von Elektro-Dreiradfahrzeugen im Land dienen. Elektrische Dreiräder werden nicht nur den einzelnen Betreibern zugute kommen, sondern auch dazu beitragen, den wirtschaftlichen Erholungsprozess des Landes anzukurbeln.“

Laut Azusa Kubota, Vertreterin des UNDP, ist das Pilotprojekt Teil des aktuell in der Entstehung befindlichen UNDP-Portfolios für grüne Entwicklung. „Dieses Portfolio zielt darauf ab, Lösungen zu entwickeln und die Entwicklung Sri Lankas zu unterstützen, um eine kohlenstoffarme, grüne und integrative Entwicklung zu katalysieren, in der nachhaltiger Transport und E-Mobilität eine Schlüsselrolle spielen. Mit diesem Pilotprojekt wird das UNDP die Regierung dabei unterstützen, ein tragfähiges System zu schaffen, das in größerem Umfang eingesetzt werden kann.“

