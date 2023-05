E-SUV von Voyah kurz vor Marktstart in Deutschland

Die Dongfeng-Marke Voyah steht kurz vor der Markteinführung ihres elektrischen SUV-Modells Free in Deutschland. In der neuesten Version der BAFA-Liste der für den Umweltbonus qualifizierten E-Fahrzeuge ist der Voyah Free mit einem Nettolistenpreis von 64.697,48 Euro aufgeführt.

Damit bleibt der Newcomer knapp unter der Obergrenze von 65.000 Euro netto, die für den geringsten Fördersatz in Höhe von 3.000 Euro gilt. Bei Voyah handelt es sich um eine sehr junge Marke. Der Premium-Ableger des Autobauers Dongfeng lieferte im August 2021 seine ersten Fahrzeuge in China aus. Bis Jahresende 2022/23 wurden immerhin 6.791 Elektroautos an Kunden übergeben.

In Europa versucht sich die chinesische Marke seit Ende des vergangenen Jahres bereits in Norwegen. Die ersten Auslieferungen des Free sind dort im Dezember 2022 erfolgt. Anlässlich der seinerzeit verkündeten Europa-Expansion nannte Voyah zunächst Israel, Schweden, die Niederlande und Dänemark als weitere europäische Zielmärkte für 2023. Von Deutschland war zu jenem Zeitpunkt noch keine Rede.

Die BAFA-Liste gibt nun aber den sicheren Hinweis, dass Voyah doch dem deutschen Markt Priorität einräumt. Der Free greift in der SUV-Klasse an. Er kommt auf 4,90 Meter Länge und einen Radstand von 2,96 Metern. Der E-Antrieb der europäischen Modelle dürfte sich von dem für chinesische Kunden unterscheiden. Jedenfalls hieß es zum Launch in Norwegen in Medienberichten u.a. von „Car News China“, dass der Free dort als Dual-Motor-Version mit 360 kW Leistung, 720 Nm maximalem Drehmoment, 106,7 kWh großer Batterie und einer WLTP-Reichweite von 500 Kilometern vorfahre.

In China gibt es hingegen drei Antriebsoptionen mit jeweils anderen Leistungsdaten: Die Version mit Heckantrieb kommt auf eine Leistung von 255 kW und mit einer 88 kWh großen Batterie auf eine NEFZ-Reichweite von 505 Kilometern. Das Allrad-Modell leistet 510 kW und nutzt dieselbe Batterie für 475 Kilometer. Zudem gibt es in China eine Version mit einem 33 kWh großen Akku und einem 1,5 Liter großen Range Extender – für eine NEFZ-Reichweite von 860 Kilometern, davon 140 elektrisch.

