Volvo Group launcht Sicherheits-App für Ersthelfer rund um E-Lkw

Die Volvo Group bietet jetzt eine Sicherheits-App für Elektro-Lkw mit Augmented-Reality-Technik an. Diese wurde speziell zur Unterstützung von Ersthelfenden in Notfällen entwickelt. Die App soll den am Einsatzort eintreffenden Rettungskräften dabei helfen, schnell wertvolle Informationen aus dem E-Lkw zu erhalten.

Damit sollen sichere Rettungsbedingungen gewährleistet werden, wie die Volvo Group mitteilt. Über die App sollen die Rettungskräfte in Echtzeit die für das verunfallte Fahrzeug relevanten Sicherheitsparameter und -routinen zu erhalten. Durch eine Kombination aus Konnektivität, Kamera, Sensoren, 3D-Modellierung und Augmented-Reality-Overlays kann die Sicherheits-App Ersthelfenden eine detaillierte Ansicht des Fahrzeugs bieten. Sie informiert über die Lage von Hochspannungskabeln, Batteriepacks und andere wichtige Komponenten. Die App gibt schrittweise Anweisungen, wie die Stromversorgung des Elektrofahrzeugs im Notfall sicher abgeschaltet werden kann, so der Hersteller.

Die Sicherheits-App wurde von einem Team in den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Volvo Group in Schweden, Frankreich und den Vereinigten Staaten entwickelt. Die Augmented-Reality-Informationen und 3D-Modelle sind zwar die innovativste Anwendungen der App, die Ersthelfer können aber auch ohne diese Features auf die Datenbank mit den sicherheitsrelevanten Informationen zugreifen, sobald der Lkw identifiziert ist.

„Die Sicherheits-App wurde in einer Vielzahl von realen Szenarien getestet und hat positives Feedback von Ersthelfenden erhalten, die sie im Einsatz ausprobiert haben“, sagt Vincent Barnoux, AR Expert & Business Solution Engineer bei der Volvo Group.

Laut Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director bei Volvo Trucks, zeigt die App, dass die Sicherheitsvision von Volvo auch Ereignisse außerhalb des Fahrerhauses abdecke. „Wir wollen die Ersthelfenden darüber informieren, wie sie sich allgemein auf elektrische Fahrzeuge und die damit verbundenen Veränderungen in Bezug auf die Ersthilfe vorbereiten können“, so Berling. „Hinzu kommt, dass diese App ein wirklich wertvoller Einsatz von AR ist: Sie beweist einmal mehr, dass Technologie ein wichtiger Teil unserer allgemeinen Sicherheitsmission ist wie jeder andere.“

Die Emergency Response Guide App kann ab sofort kostenlos in den Android- und Apple-Stores heruntergeladen werden. Sie bietet Sicherheitsinformationen für alle schweren E-Lkw-Marken der Volvo Group, einschließlich Volvo Trucks, Renault Trucks und Mack Trucks. Für E-Lkw von Mack werden die Augmented-Reality-Funktionen im Juni 2023 eingeführt.

volvotrucks.de