AutoPlus vertreibt mobile Wallbox von Necharge

Das österreichische Unternehmen Necharge bietet mit dem Necharge One ein mobiles 3-in-1 Universalladegerät für Elektroautos. Durch eine Kooperation mit dem Fahrzeug-Zubehörspezialisten AutoPlus werden künftig alle AutoPlus-Partner in ganz Österreich den Necharge One beziehen können.

Bei dem Necharge One handelt es sich um eine mobile Wallbox, ähnlich dem bekannteren JuiceBooster oder NRGKick: An CEE16-Anschlüssen kann der NechargeOne mit bis zu 11 kW als mobiler Wallbox-Ersatz dienen, auch der Einsatz als als einphasiges Notladegerät an der Schuko-Steckdose ist möglich. In letztgenanntem Fall sind Ladeleistungen zwischen 1,4 und 2,3 kW möglich (6 bis 10 Ampere bei 230 Volt). An einer CEE16 kann dreiphasig mit 400 Volt mit Leistungen zwischen 4,2 und 11 kW geladen werden – der Ladestrom kann in Stufen von 6, 8, 19, 13 oder 16 Ampere geregelt werden. Der Necharge One verfügt auch über einen integrierten FI, Überspannungsschutz, Temperaturüberwachung und ist nach IP67 Wasser- und Staub-geschützt.

Aber: Weitere Adapter – etwa auf CEE32 oder die einphasigen, blauen CEE-Stecker – gibt es bei Necharge aktuell nicht. Das Unternehmen mit Sitz in Graz betont, dass der Necharge One komplett in Österreich gefertigt wird, zugekaufte Teile stammen von Unternehmen aus Deutschland.

Auf den österreichischen Markt zielt auch die nun vereinbarte Kooperation mit AutoPlus ab: Über die strategische Partnerschaft erhält Necharge nach eigenen Angaben „einen flächendeckenden Fußabdruck im Bereich der Autohäuser und KFZ-Werkstätten“. Stephan Blasius, Head of Productmanagement bei AutoPlus bezeichnet die mobile Wallbox als „überaus logische und sinnvolle Ergänzung in unserem Zubehörsortiment“. „E-Mobility geht auch einfach und der Necharge One löst die vielleicht letzten Sorgen und Unsicherheiten bestehender und zukünftiger E-Autofahrer:innen mit der Plug & Charge Technologie“, so Blasius. Seit Mai ist der Necharge One mittels OCPP-Technologie kommunikationsfähig und somit in Österreich auch wieder für Privatpersonen zu 50 Prozent förderfähig.

„Ich bin sehr stolz und glücklich, mit AutoPlus einen renommierten und reichweitenstarken Fahrzeugzubehör-B2B Partner gefunden zu haben“, sagt Necharge-CEO Christian Kranz. „Ich bin überzeugt, dass wir über diese Partnerschaft sehr viele Autohäuser und deren E-Autofahrer:innen zu glücklichen Kunden machen werden.“

Im Necharge-eigenen Onlineshop kostet die mobile Wallbox 699 Euro. Derzeit wird der Necharge One mit einem gratis Schuko-Adapter geliefert.

