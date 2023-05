Neue Ausstattung für den MG4

MG Motor hat seinen MG4 Electric aufgewertet. Das Modelljahr 2023 des elektrischen Schrägheckmodells bringt neue und zusätzliche Ausstattungen sowie weitere Komfort- und Sicherheits-Features.

An der Antriebs-Hardware ändert sich mit dem neuen Modelljahr nichts: Beim MG4 Electric Standard ist weiterhin eine 51 kWh große LFP-Batterie verbaut (WLTP: 350 Kilometer), in den Ausstattungslinien Comfort und Luxury setzt der MG4 auf eine 64 kWh große NMC-Batterie, die im WLTP für 450 (Comfort) bzw. 435 Kilometer (Luxury) ausreichen soll.

Neu ist, wie einige der verfügbaren Ausstattungsmerkmale auf die drei Varianten verteilt werden. Im Modelljahr 2023 kommt bereits das Standard-Modell mit Sitzheizung vorne, einem beheizbaren Lenkrad sowie 17-Zoll-Alufelgen mit Bicolor-Radzierblende aus dem Werk. Die bisher dem Luxury-Modell vorbehaltene Wärmepumpe ist nun auch Teil der Serienausstattung des Comfort-Modells. Und das Luxury-Modell steht jetzt serienmäßig „auf markanten 18-Zoll-Aluminiumfelgen mit Bicolor-Radzierblende“. Zudem erhalten alle drei Varianten einen Heckscheibenwischer sowie drei Kopfstützen hinten.

Neben diesen Hardware-Änderungen gibt es auch Neuheiten bei der Software: Alle MG4-Varianten verfügen nun über ein One-Pedal-Driving. Für das Luxury-Modell gibt es zudem ein Update für die Batterie-Vorkonditionierung – in dem Top-Modell kann die Batterie auch abhängig von der Routenführung zu einer Ladesäule automatisch vorkonditioniert werden. In der Standard- und Comfort-Variante ist das Vorheizen der Batterie nur manuell per Einstellung über den 10,25-Zoll-Touchscreen möglich – dieses Vorgehen ist auch im Luxury-Modell weiterhin möglich, wenn die Kunden die automatische Vorkonditionierung nicht nutzen wollen.

- ANZEIGE -

Ob zumindest die Software-Neuheiten per Update auch auf die bereits ausgelieferten Fahrzeuge aufgespielt werden können, gibt MG Motor in der Mitteilung nicht an. Dafür heißt es in der Mitteilung, dass man mit den neuen Ausstattungsmerkmalen „erstes Feedback von Kundinnen und Kunden sowie der Fachpresse“ umsetze.

Nach Abzug des Herstelleranteils am Umweltbonus startet der neue Modelljahrgang des MG4 Electric in Deutschland in der Standard-Version ab 32.312,50 Euro. Der MG4 Electric Comfort ist ab 37.312,50 Euro und der MG4 Electric Luxury ab 39.312,50 Euro erhältlich. Bei den genannten Preisen ist wie erwähnt der Herstelleranteil von 2.677,50 Euro bereits abgezogen, die Brutto-Listenpreise liegen also bei 34.990 Euro, 39.990 Euro und 41.990 Euro. Der staatliche Anteil am Umweltbonus in Höhe von 4.500 Euro kann nach einem erfolgreichen Antrag beim BAFA noch angezogen werden, womit zumindest das Standard-Modell unter die Marke von 30.000 Euro kommt.

mgmotor.eu