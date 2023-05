Natilus plant E-Frachtdrohne mit Antrieb von ZeroAvia

Natilus, ein Entwickler autonomer Frachtflugzeuge hat eine strategische Partnerschaft mit dem auf elektrische Flugzeugantriebe spezialisierten Unternehmen ZeroAvia für Wasserstoffantriebe geschlossen. Konkret soll der Wasserstoff-elektrische Antriebsstrang ZA600 von ZeroAvia in die Frachtdrohne Kona von Natilus integriert werden.

Bei dem ZA600 handelt es sich um einen in der Erprobung befindlichen 600-kW-Antrieb von ZeroAvia. Die Antriebseinheit umfasst nicht nur den E-Motor für den Antrieb des Propellers, sondern auch die Brennstoffzelle, um aus dem an Bord mitgeführten Wasserstoff den nötigen Strom zu erzeugen. Die Zertifizierung des ZA600 ist für 2025 geplant.

Bei dem Kona handelt es sich um das erste Modell von Natilus. Das autonome Frachtflugzeug soll sich nicht nur durch die Steuerung ohne Piloten an Bord und den emissionsfreien Antrieb auszeichnen, sondern auch durch einen sogenannten „Blended-Wing-Body“ (BWB). Dabei handelt es sich um eine Mischung aus einem konventionellen Flugzeug mit abgesetzten Flügeln und dem abgeflachten Rumpf eines Nurflüglers. Kürzlich hat Natilus nach drei Jahren Windkanaltests die Leistung seines BWB-Konzepts mit einem Prototyp im Maßstab 1:4 validiert.

Das besondere Rumpf-Konzept soll neben Platz für die Fracht auch ein größeres Volumen für die Wasserstoff-Speicherung bieten. So sollen höhere Flugreichweiten und günstigere Lufttransporte mit weniger CO₂-Emissionen möglich werden. Der BZ-Antrieb von ZeroAvia soll aber nur optional angeboten werden. Nach dem 1:4-Prototypen arbeitet das Unternehmen nun an einem Demonstartor in Originalgröße, also mit einer Flügelspannweite von 26 Metern. Laut der Mitteilung liegen bereits Aufträge über 460 Einheiten im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar vor.

„Natilus engagiert sich seit langem für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und führt Praktiken ein, die die Umwelt durch kontinuierliche Verbesserungen schützen können, um Kraftstoff und Wasser zu sparen, Abfall, Luftemissionen, Lärm und Materialverbrauch zu reduzieren“, sagt Aleksey Matyushev, Mitbegründer und CEO von Natilu.

Val Miftakhov, Gründer und CEO von ZeroAvia, ergänzt: „Angesichts des beeindruckenden Auftragsbestandes von Natilus und der entsprechenden Technologieentwicklung kann die Zusammenarbeit bei der Integration des ZA600 als Line-Fit-Triebwerk für Kona die Emissions- und Kostenvorteile vervielfachen, die für Frachtunternehmen bereits interessant sind.“

