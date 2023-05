Tesla Model Y ist meistverkauftes Auto im Q1

Mit dem Tesla Model Y war im ersten Quartal 2023 erstmals ein Elektromodell das meistverkaufte Auto der Welt. Im Gesamtjahr 2022 lag das Model Y noch auf Platz 3 hinter zwei Toyota-Modellen. Nun führt das Tesla-SUV vor vier Verbrenner- und Hybrid-Baureihen der Japaner.

Das geht aus Zahlen von JATO Dynamics hervor, die für das Portal „Motor1“ zusammengestellt wurden. Demnach kam das Tesla Model Y in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf 267.200 verkaufte Einheiten, was einem Zuwachs von 69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das zuvor meistverkaufte Modell Toyota Corolla verzeichnete mit 256.400 verkauften Einheiten in Q1/2023 einen rückläufigen Trend. Es folgen der Pickup Toyota Hilux (214.700), das SUV RAV4 (211.000) und die Limousine Camry mit 166.200 Einheiten.

„Motor1“ führt die enorme Steigerung beim Model Y auf die Preissenkungen bei Tesla und die globale Expansion des Unternehmens zurück. Gerade beim Model Y wird die Produktion immer weiter hochgefahren, mit Fremont, Shanghai, Grünheide und Austin wird das Modell in vier Werken gebaut.

Eine Prognose, wie sich die Verkäufe im weiteren Jahresverlauf entwickeln werden, wagt „Motor1“ nicht – unter anderem, weil das Model Y und der Toyota Corolla recht nahe beieinander liegen. Unter dem Modell Corolla fasst JATO Dynamics übrigens alle Karosserievarianten (Limousine, Kombi und Fließheck) sowie alle Verkaufsbezeichnungen zusammen – je nach Land wird der Corolla teilweise als Levin, Allion oder Lingshang vermarktet.

motor1.com