Fiat bringt einen elektrischen Topolino – als Rocks-e-Ableger

Fiat belebt die frühere Bezeichnung Topolino für seinen Fiat 500 wieder – in Form eines vollelektrischen Kleinstwagens für den Stadtverkehr. Der nun vermutlich wirklich kleinste Elektro-Fiat dürfte die Technik von zwei Konzern-Geschwistermodellen übernehmen.

Der Fiat-Ableger des Citroën Ami und Opel Rocks-e erhält dem veröffentlichten Foto zufolge ein Retro-Design, das einerseits an den Look der beiden genannten Konzern-Schwestermodelle angelehnt ist, aber andererseits auch einem klassischen Fiat 500 ähnelt. Details zur Markteinführung des neuen Fiat Topolino nennt der italienische Hersteller noch nicht. Die Technik dürfte der des Ami und Rocks-e entsprechen.

Die Namenswahl ist einfach erklärt: Laut Fiat ebnete einst der Ur-Topolino den Weg für urbane Mobilität, nun soll der Namensvetter den Weg für nachhaltige, urbane Mobilität weisen – und dabei „die ganze Coolness des Fiat 500“ verkörpern, so die Italiener.

„Der Topolino richtet sich an junge Generationen und ist mehr als ein Mobilitätsgerät. Dank seines charmanten Designs, das für jede Generation geeignet ist, wird es junge Menschen dazu bringen, sich wieder in Autos zu verlieben“, heißt es in der Mitteilung. „Darüber hinaus wird der neue Fiat Topolino eine sozial aktive Rolle bei der Förderung der Elektromobilität in Städten spielen und eine besondere Rolle bei der Schaffung einer persönlichen Mobilitätslösung für die ganze Familie spielen.“

stellantis.com