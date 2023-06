Iveco elektrifiziert sein Bus-Angebot

Nach der Trennung vom Mutterkonzern CNH Industrial und dem Neuanfang 2022 stellt Iveco Bus sein Modell- und Antriebsportfolio neu auf. Die Fahrzeuge des italienischen Herstellers werden nun konsequent elektrifiziert – auch über den Stadtbus hinaus.

Mit dem E-Way hatte Iveco bereits einen solchen Elektro-Stadtbus im Angebot. Bei einer Veranstaltung in Paris mit Fokus auf das neue eMobility-Portfolio wurde nun auch eine überarbeitete Version des E-Way vorgestellt: Es bleibt bei Karosserievarianten von 9,5, 10,7 und zwölf Metern, allerdings ändert sich einiges bei den E-Antrieben.

Die Batteriepacks für den E-Way bezieht Iveco Bus künftig nicht mehr von Forsee Power, sondern von einem Joint-Venture von FPT Industrial und Microvast. Jedes dieser Packs kommt auf einen Energiegehalt von 69 kWh und soll eine Energiedichte von 180 Wh/kg bieten, was im Wettbewerbsumfeld ein sehr guter Wert ist. Je nach Fahrzeuglänge sind fünf bis neun dieser Packs verbaut. Im Midibus E-Way 9.5 sind es zum Beispiel fünf Packs mit 346 kWh, bei der 10,7-Meter-Version gibt es die Wahl zwischen fünf und sechs Packs (mit dann 416 kWh). Im Zwölf-Meter-Solobus sind auch sieben Batterien mit 485 kWh konfigurierbar. Acht oder neun Packs werden nur in dem 18 Meter langen Gelenkbus verbaut, der damit auf bis zu 624 kWh kommen kann.

Dank der neuen Batteriepacks konnte die Fahrzeughöhe auf weniger als 3,30 Meter reduziert werden. Weiter unten im Fahrzeug werden auch neue Motoren verbaut: Zum Einsatz kommt das ELFA-III-System von Siemens. Im Gelenkbus liegt die Leistung bei bis zu 330 kW, in den kürzeren Versionen sind es 185 kW in der Spitze.

Iveco Bus E-Way

Iveco Bus Crossway LE Elec

Iveco Bus eDaily

Iveco Bus Streetway Elec

Das gleiche Batteriesystem von FPT kommt auch bei einem komplett neuen Elektrobus zum Einsatz: In Paris wurde auch die E-Version des Iveco Streetway vorgestellt, der auf die Bezeichnung Streetway Elec hört. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen zwölf Meter langen Solobus für den Stadtverkehr. Wie im E-Way gibt es die Wahl zwischen fünf, sechs und sieben Batteriepaketen mit 346 bis 485 kWh – was im letztgenannten Fall für bis zu 400 Kilometer Reichweite sorgen soll. Der Streetway Elec nutzt aber nicht das Antriebssysten von Siemens, sondern einen 310 kW starken Elektromotor von Voith. Das Modell ist auf Wunsch mit zwei oder drei Türen erhältlich.

Das dritte Modell im Elektro-Bund ist der neue Crossway LE Elec, der mit zwölf oder 13 Metern als Stadtbus (Klasse-1-Zulassung) oder als Klasse-2-Zulassung für den Überland-Verkehr angeboten werden soll. Hier ist ein 330 kW starker Antrieb verbaut. Beim Stadtbus sind ebenfalls fünf, sechs oder sieben Batteriepakete erhältlich, beim Überlandbus beschränkt Iveco das Angebot auf die Varianten mit 416 und 485 kWh.

Gerade die Überland-Version des Crossway Low Entry Elec wird von der ÖPNV-Branche bei ihrer Publikums-Premiere auf dem UITP Summit Anfang Juni genau unter die Lupe genommen werden. Die konventionell angetriebenen Varianten gehören in Europa zu den meistverkauften Überlandbussen. Die Variante mit zwölf Metern ist auf 44, die mit 13 Metern auf 48 Fahrgäste ausgelegt.

Grundsätzlich sind die E-Busse mit dem neuen FPT-Batteriesystem auf das kabelgebundene Depot-Laden mit bis zu 150 kW ausgelegt. Die 485-kWh-Version soll dabei in fünf Stunden komplett geladen werden können. Berichten zufolge ist beim Crossway LE Elec auch ein optionaler Pantograf für Schnellladungen erhältlich – technische Daten hierzu werden aber nicht genannt. Der Streetway Elec wird allerdings nicht mit Stromabnehmer angeboten.

Mit den drei zum teil konkurrierenden E-Bus-Angeboten will Iveco unterschiedliche Kundenanforderungen in diversen Märkten bedienen können. „Wir von Iveco Bus wollen bei der Energiewende im Personennahverkehr an vorderster Front stehen, indem wir unsere Kunden auf diesem Weg mit Komplettlösungen unterstützen“, wird etwa Domenico Nucera, Präsident der Bus Business Unit, vom Fachportal „Omnibus News“ zitiert.

Um das Angebot komplett zu machen, wurde bei dem eMobility-Event in Paris sogar noch ein viertes Elektro-Modell gezeigt – ein Kleinbus auf Basis des Iveco eDaily. Jenes Modell hatte Iveco im vergangenen Herbst auf der IAA Transportation vorgestellt, damals aber mit Fokus auf die Kastenwagen-Transporter und Leicht-Lkw mit Zwillingsbereifung.

