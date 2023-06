Volytica und CarMedialab wollen E-Bus-Batterien überwachen

Volytica Diagnostics und CarMedialab sind eine Kooperation eingegangen, um eine gemeinsame Lösung für die Batterieüberwachung in Elektrobussen anzubieten. Dabei sollen sich die Expertisen der beiden Unternehmen nahtlos ergänzen.

Volytica Diagnostics ist ein Batteriediagnostik-Spezialist aus Dresden. CarMedialab ist eine Tochter der in Karlsruhe ansässigen INIT-Gruppe, die Anwendungen für das Lademanagement und Fahrzeugmonitoring im öffentlichen Nahverkehr anbietet.

Die Motivation ist klar: Der Markt für E-Busse wächst weltweit enorm schnell, „wodurch Kunden weltweit auf schlüsselfertige Lösungen von Marktführern angewiesen sind“, so die Dresdner. Mit zunehmendem Wachstum werde die Transparenz über die entscheidenden Verschleißteile, insbesondere der Fahrzeugbatterien, zum wichtigsten Faktor. Daher soll die Lösung Fuhrparkbetreiber in die Lade versetzen, den Zustand der Batterie zu überwachen und fundierte Entscheidungen über die Wartung und den Austausch der Batterie zu treffen.

„Unsere Zusammenarbeit wird die nahtlose Erfassung von Batteriedaten in Elektrobussen zur Überwachung des Fahrzeugzustands verbessern. Die Rohdaten werden an Volytica übermittelt, wo sie verfeinert und analysiert werden. Mit den zurückgegebenen Ergebnissen können Flottenbesitzer diese validierten Informationen einfach in ihren bestehenden Überwachungssystemen abrufen und anzeigen“, erklärt Heiko Bauer, Geschäftsführer von CarMedialab.

Claudius Jehle, Geschäftsführer von Volytica, betont: „Durch die Zusammenarbeit mit CarMedialab wollen wir Flottenbesitzern weltweit umfassende Einblicke bieten, um eine optimierte Leistung und erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.“

Darüber hinaus arbeiten Volytica und CarMedialab an künftigen Initiativen zur Verlängerung von Garantien und Versicherungsangeboten, um den Wertbeitrag für Flottenbesitzer zusätzlich zu erhöhen.

Quelle: Info per E-Mail