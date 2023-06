Ferronordic erhält KsNI-Förderung für bis zu 117 E-Lkw

Ferronordic e-Rental hat vom Bundesverkehrsministerium Fördermittel in Höhe von bis zu 23 Millionen Euro für Investitionen in Elektro-Lkw bewilligt bekommen. Mit dem Betrag will das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten bis zu 117 E-Lkw beschaffen.

Ferronordic e-Rental verdient sein Geld mit der Vermietung von E-Lkw und nachhaltigen Transportlösungen. Dazu will die deutsche Tochter von Ferronordic aus Schweden künftig subventionierte Elektro-Lkw von Volvo Trucks und Renault Trucks einsetzen. Die Förderung soll vollständig dazu verwendet werden, den Mietpreis der E-Lkw zu senken, teilt das Unternehmen mit. Die endgültige Höhe des Zuschusses hänge davon ab, wie viele Fahrzeuge Ferronordic letztendlich bestellt. Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ist dabei, dass Ferronordic e-Rental mindestens vier Jahre lang Eigentümerin der Lkw bleibt und bestimmte Mindestauslastungen bei den Fahrzeugen pro Jahr erreicht.

Die schwedische Muttergesellschaft Ferronordic besteht seit 2010 und bezeichnet sich als Vertriebs- und Dienstleistungsspezialist für Lkw und Bauequipment mit etwa 100 Niederlassungen und rund 1.800 Mitarbeitern. Die deutsche Tochter Ferronordic e-Rental existiert seit 2022 – und konzentriert sich auf die Vermietung von Elektro-Lkw, Ladegeräten und die Förderung nachhaltiger Transportlösungen. Darüber, wie das Unternehmen in Deutschland Fuß fassen will, haben wir bereits im Frühjahr 2022 ausführlich berichtet. Seinerzeit bestellte es 32 vollelektrische Lkw.

Zur nun eingegangenen Förderbewilligung präzisiert Ferronordic, dass der Gesamtwert der 117 Elektro-Lkw vor Förderung bei rund 40 Millionen Euro liegt und die Mittel nach dem Kauf der Lkw spätestens im Jahr 2026 eingehen sollen. Patrick Holm, Geschäftsführer bei Ferronordic e-Rental, betont, dass dank des Zuschusses die Umstellung auf einen emissionsfreien Transport für Kunden attraktiver werde: „Wir gehen davon aus, dass die Gesamtbetriebskosten von Elektro-Mietfahrzeugen in den meisten Einsatzfällen niedriger sein werden als die entsprechenden Kosten für Diesel-Mietfahrzeuge.“

Lars Corneliusson, CEO von Ferronordic, bezeichnet die Zusage des Verkehrsministeriums als „Meilenstein für unser Elektrovermietungsgeschäft“. Und: Volvo Trucks und Renault Trucks seien Vorreiter und Marktführer bei Batterie-elektrischen Lkw. „Wir arbeiten eng mit unseren Partnern und Kunden zusammen, um nachhaltige Transportlösungen zu entwickeln. Das Förderprogramm der Bundesregierung wird zur Transformation der Transportbranche beitragen. Dies wird Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette eröffnen und die Gesellschaft sowie unsere Umwelt unterstützen.“

Die bis zu 23 Millionen Euro Beihilfe stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen des Bundesförderprogramms „Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (KsNI)“ zur Verfügung. Das Förderprogramm wird von der NOW GmbH koordiniert. Die Bewilligung der Anträge erfolgt durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität.

