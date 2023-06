Taxi-Großauftrag für VinFast

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast hat in der Heimat einen Großauftrag erhalten. Sun Taxi bestellt 3.000 Exemplare des Stromers VF 5 Plus, die sukzessive bis 2025 geliefert werden sollen. Sun Taxi wird die Elektroautos in einer Reihe von Städten und Provinzen Vietnams einsetzen.

Beim VF 5 handelt es sich um das bisher kleinste Elektromodell von VinFast. Der Hersteller hatte bekanntlich im Januar 2022 fünf E-Modelle vorgestellt und später im Jahr die Auslieferungen mit den beiden großen Modellen VF 8 und VF 9 aufgenommen. Die ersten Exemplare des VF 5 Plus wurden im April 2023 an Kunden in Vietnam ausgeliefert.

Der VF 5 Plus ist ein SUV im A-Segment und verfügt über einen E-Motor mit 100 kW Leistung und maximal 135 Nm Drehmoment. Der Akku kommt auf einen Energiegehalt von 37,2 kWh, was im veralteten NEFZ eine Reichweite von 300 Kilometern ergeben soll. Zu einem speziellen Lade-Konzept für den Taxi-Einsatz gibt es weder in der Mitteilung noch in lokalen Medienberichten genauere Angaben.

Bemerkenswert ist aber der Umfang der Bestellung: Sun Taxi betreibt den Berichten zufolge derzeit eine Flotte von 2.900 Fahrzeugen in 17 Städten und Provinzen. Davon werden wohl nicht alle Exemplare ausgemustert sein, wenn bis 2025 die bestellten VF 5 Plus ausgeliefert werden.

