Edinburgh geht gegen Ladesäulen-Blockierer vor

Edinburgh geht konsequent gegen Ladesäulen-Blockierer vor. Von Mai 2022 bis April 2023 wurden in der schottischen Hauptstadt insgesamt 4.625 Bußgelder gegen Autofahrer verhängt, welche die maximale Aufenthaltsdauer an Ladestationen für Elektrofahrzeuge überschritten hatten.

Die Geldstrafe hierfür beträgt in Edinburgh 30 Pfund, wobei die zulässige Aufenthaltsdauer je nach Ladegeschwindigkeit variiert: An 7-kW-Ladern kann bis zu zwölf Stunden geparkt werden, an 22-kW-Ladern bis zu drei Stunden und an 50-kW-Ladern eine Stunde. Die Stadt erwägt sogar, künftig Benachrichtigungen an die Mobiltelefone der Fahrer zu senden, wenn ihre maximal erlaubte Standzeit fast abgelaufen ist.

edinburghlive.co.uk