Ferrari will Produktionsstätte in Maranello bis Mitte 2024 fertigstellen

Ferrari hat sich zum Ziel gesetzt, seine neue Produktionsstätte in der italienischen Stadt Maranello bis Mitte 2024 fertigzustellen. Künftig sollen dort elektrische Supersportwagen sowie Antriebsstränge der nächsten Generation produziert werden.



Laut Ferrari-CEO Benedetto Vigna werde der Standort „im Juni 2024 fertig sein“ und damit zwei Jahre nach Baubeginn. Das sogenannte „E-Building“ in der italienischen Stadt soll über Montagelinien verfügen, die flexibel sowohl Elektro- als auch Verbrennerautos produzieren können.

Bis zur Vorstellung eines rein elektrischen Ferraris wird es hingegen noch etwas dauern: Das erste E-Modell des Sportwagenherstellers soll im vierten Quartal 2025 seine Premiere feiern. Mit dem vorhandenen Know-how aus den aktuellen Hybridmodellen und den Hybridantrieben für die Formel 1 will Ferrari nach eigenen Angaben sicherstellen, dass sich das E-Modell „in allen Dimensionen von anderen abhebt: Motorleistungsdichte, Gewicht, Sound und Fahrgefühl“.

Der italienische Hersteller will wie berichtet bis zum Jahr 2026 mehr als die Hälfte seiner Modelle elektrifizieren. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent elektrifiziert sein – 40 Prozent rein elektrisch und 40 Prozent teilelektrisch. Wie der Sportwagenbauer bei seinem Kapitalmarkttag 2022 angab, sollen zwischen 2023 und 2026 15 Modelle neu eingeführt werden – das Portfolio der Marke steht also vor einer Runderneuerung. Es sei aber erwähnt, dass in diesen 15 Modellen auch Einzelstücke und Sonderserien enthalten sind.

