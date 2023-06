Kia liefert erste EV9 in Südkorea aus

Kia hat in Südkorea mit den Auslieferungen seines neuen Elektromodells EV9 begonnen. Das große E-SUV startet in Südkorea zu Preisen ab 78,14 Millionen Won, was umgerechnet rund 55.900 Euro entspricht.

Der im März präsentierte EV9 ist nach dem EV6 das zweite Kia-Modell auf Basis der Konzernplattform E-GMP. Allerdings nutzt der etwas mehr als fünf Meter lange EV9 eine andere Antriebs-Konfiguration der Plattform: In dem Modell ist eine 99,8 kWh große Batterie verbaut, die wahlweise mit einem 150 kW starken Heckantrieb oder einem 283 kW starken Allradantrieb angeboten wird. Die Basis-Batterie mit einem Energiegehalt von 76,1 kWh und dem 160 kW starken Heckmotor wird derzeit noch nicht angeboten. Die Top-Ausstattung „GT Line“ soll im Laufe des dritten Quartals verfügbar sein.

Während Kia zur Premiere des EV9 noch eine WLTP-Reichweite von bis zu 541 Kilometern (großer Akku, Heckantrieb und 19-Zoll-Felgen) kommuniziert hatte, ist nun in der südkoreanischen Preisliste von 501 Kilometern für diese Antriebs-Konfiguration die Rede. Mit den optionalen 20-Zoll-Felgen sind es noch 480 Kilometer, mit dem Allradler je nach Felgen-Konfiguration zwischen 445 und 454 Kilometer.

Der Kia EV9 soll noch in diesem Jahr in „ausgewählte globale Märkte“ kommen, auch nach Europa – ein genauer Zeitplan oder einzelne Launch-Märkte sind aber noch nicht bekannt. Im Rahmen der Nordamerika-Premiere des EV9 hatte Kia bestätigt, dass das große E-SUV nicht nur in Südkorea, sondern ab 2024 auch in den USA produziert werden soll, konkret im Werk in West Point im Bundesstaat Georgia.

