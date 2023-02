Kia startet EV9-Produktion im ersten Halbjahr

Kia wird noch im ersten Halbjahr 2023 mit der Produktion seines neuen Elektromodells EV9 in Südkorea beginnen. Darauf hat sich der Autobauer laut einem Medienbericht nun mit der Metallarbeitergewerkschaft des Landes verständigt. Zudem dürften bald zwei kleinere E-Modelle folgen.

Der Kia EV9 wird laut dem Artikel des „Korea Herald“ im Werk des Unternehmens in Gwangmyeong in der Provinz Gyeonggi-do gefertigt. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft waren wohl sehr langwierig – sie begannen laut dem Bericht bereits im April 2022. Dabei ging es nicht nur um den EV9, sondern die EV-Fertigungsstrategie des Herstellers, die aus Sicht der Gewerkschaft künftig die Beschäftigung in Südkorea sichern soll.

Die Vorbestellungen für den Kia EV9 in Südkorea sollen im April geöffnet werden. Die offizielle Präsentation des EV plant Kia wie berichtet noch im ersten Quartal 2023. Erste Hinweise auf Antriebe und Preise des großen E-SUV auf Basis der E-GMP waren im Januar durchgesickert.

Ab 2025 könnte der EV9 dann auch im neuen US-Werk der Hyundai Motor Group in Georgia vom Band laufen, dessen Bau im Oktober 2022 begann. Da der EV9 eher auf den nordamerikanischen Markt abzielt, wird er wohl schon vor dem Beginn der US-Produktion aus Südkorea in die USA exportiert. Allerdings ist das Fahrzeug dann nicht für die EV-Steuergutschrift qualifiziert, das wird aufgrund der US-Vorgaben zur Wertschöpfungskette erst dann der Fall sein, wenn das Auto auch dort hergestellt wird.

Im südkoreanischen Werk in Gwangmyeong sollen laut dem „Korea Herald“ zudem im kommenden Jahr zwei weitere Elektro-Modelle von Kia in Produktion gehen. Brancheninsidern zufolge könnte es sich hierbei um den EV3 und EV4 handeln, falls Kia die Namensgebung seiner derzeitigen Elektromodelle beibehält. Intern werden die Fahrzeuge noch als „CT“ und „SV“ bezeichnet. Als kleines und mittelgroßes Modell dürften sie unter dem aktuellen EV6 angesiedelt werden. Weitere Details, etwa zu Plattformen, Antrieben und zur Karosserieform, gibt es aber noch nicht.

Im ebenfalls in der Provinz Gyeonggi-do gelegenen Hwaseong will Kia zudem wie berichtet ein Werk für sogenannte „Purpose Built Vehicles“ mit einer Kapazität von 150.000 Einheiten bauen. Es wäre das erste neue Kia-Werk in Südkorea seit 1997.

