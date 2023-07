Sicher laden mit HELLA

Sicher ist sicher: E-Fahrzeuge sind weiterhin auf dem Vormarsch – und benötigen für den täglichen Einsatz auch die passenden Sicherheitsfeatures. Für einen sicheren Ladevorgang sorgen zum Beispiel die neuen Verriegelungsaktuatoren von HELLA. Sie eignen sich sowohl für die fahrzeugseitige Ladeschnittstelle als auch für Ladesäulen und Wallboxen. Und das E-Fahrzeug kann ohne Sorge und Aufsicht aufgeladen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Diese Aktuatoren sorgen für die Verriegelung der EV-Steckdose beim Ladevorgang

Sie verhindern das vorzeitige Herausziehen des Steckverbinders

Dank kompakter Maße sind diese Aktuatoren einfach und auf engstem Raum montierbar

Halten höchsten Auszugskräften stand

Auf bis zu 100.000 Verriegelungszyklen getestet und damit extrem langlebig

Dank Explosionsschutz-Zertifikat besonders für den Einsatz in Elektrofahrzeugen geeignet

Für EVs aller Klassen: E-Trucks und E-Busse sowie E-Cars

Verwendbar in allen Ladesäulen zur Sicherung des Kabels und des Ladevorgangs

Verriegelungsaktuator – kleines Gerät, maximale Sicherheit!

Da die E-Mobilität immer weiter ausgebaut wird, steigt die Nachfrage an Verriegelungsaktuatoren immer weiter an – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Für Sicherheit beim Laden setzt HELLA hier auf sein bewährtes Produkt – Es wurden bislang über 33 Millionen Verriegelungsaktuatoren gefertigt. OEMs nutzen die HELLA Verriegelungsaktuatoren bereits seit Jahren! Um der steigenden Nachfrage nach diesen Aktuatoren gerecht zu werden, wird in Kürze eine weitere hochmoderne Produktionslinie in Betrieb genommen.

Die Aktuatoren sorgen für eine Verriegelung der EV-Steckdose während des Ladevorgangs und verhindert somit das vorzeitige Herausziehen des Steckverbinders. Sie halten höchsten Auszugskräften stand und sind besonders langlebig: Auf bis zu 100.000 Verriegelungszyklen getestet. Die Verriegelungsaktuatoren von HELLA eigenen sich für E-Fahrzeuge aller Klassen – vom E-Truck bis hin zu E-Bussen und E-Autos.

Und so funktioniert’s: Der Aktuator wird mithilfe einer einfachen Rastmontage befestigt. Bei der elektromotorischen Ver- und Entriegelungsfunktion bewegt der Verriegelungshebel über elektrische Spannung einen im Schließsystem angebrachten Scharnierarm. Die Entriegelung erfolgt durch Umpolung. Die Position des Verriegelungselements kann durch den integrierten Mikroschalter bestimmt werden. So kann der Ladevorgang ohne Aufsicht starten.

Was sind die verschiedenen Anwendungsfälle dieser Verriegelungsaktuatoren?

Neben der Verwendung in Ladesäulen, Wallboxen und der fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle gibt es noch weitere Anwendungsgebiete für diese Aktuatoren. Aufgrund der sehr platzsparenden Bauform sind sie ebenfalls für Ver- und Entriegelungsanwendungen geeignet, in denen lediglich ein geringer Bauraum zur Verfügung steht. Beispiele hierfür sind Tankmodule, Serviceklappen oder Handschuhfächer.

Gerade bei Caravans und Wohnmobilen bieten die HELLA Mikroaktuatoren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich der Schließfunktionen – beispielsweise können mithilfe der Aktuatoren Außenklappen, Dachluken, Fenster und Türen leichter geöffnet werden. Aufgrund seiner kleinen Abmessungen lässt sich der Aktuator einfach in die Fahrzeugkonstruktion integrieren.

Welchen Anwendungsfall haben Sie? Hier erfahren Sie mehr zu unseren Verriegelungsaktuatoren.

