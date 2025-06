360 km/h Spitze & 850 kW Ladeleistung: Mercedes CONCEPT AMG GT XX

Mercedes-AMG präsentiert mit dem CONCEPT AMG GT XX einen Technologieträger, der den Ausblick auf das erste Serienmodell der kommenden Elektro-Architektur von AMG gibt. Im Zentrum steht ein vollkommen neu entwickelter Antriebsstrang mit drei Motoren, die gemeinsam eine Spitzenleistung von über 1.000 kW liefern. Das entspricht mehr als 1.360 PS! Die verbauten Axial-Fluss-Motoren sind nicht nur deutlich kompakter als konventionelle Elektromotoren, sondern auch leistungsdichter und effizienter. Der hintere Antrieb setzt sich aus zwei Motoren zusammen, während die vordere Achse bedarfsgerecht zugeschaltet wird. Dank dieser Architektur ist der GT XX in der Lage, Höchstgeschwindigkeiten von über 360 km/h zu erreichen – und das rein elektrisch. Die High-Performance-Batterie des Konzeptfahrzeugs ist ebenfalls eine komplette Neuentwicklung. Sie basiert auf zylindrischen Rundzellen mit Direktkühlung und ermöglicht nicht nur eine dauerhaft hohe Leistungsentfaltung, sondern auch extrem schnelles Laden. So lässt sich in nur fünf Minuten Energie für rund 400 Kilometer Reichweite nachladen – ein bisher kaum erreichter Wert in der Elektromobilität. Die Ladeleistung beträgt dabei durchschnittlich über 850 kW über einen weiten Bereich der Ladekurve. In Zusammenarbeit mit Alpitronic wurde sogar eine spezielle Prototyp-Ladesäule entwickelt, die diese extreme Leistung über einen Standard-CCS-Stecker übertragen kann. Zum Vergleich: Moderne Elektroautos Mercedes CLA oder der Porsche Taycan schaffen bislang Leistungen um die 320 kW. Einige chinesische Marken und auch BMW stoßen gerade in die 400-kW-Klasse vor. Günstigere Modelle mit kleinen Akkus laden dagegen oft nur zwischen 100 und 200 kW. Neben der beeindruckenden Technik setzt Mercedes-AMG auch in puncto Design und Nachhaltigkeit neue Akzente: Das viertürige Coupé zeigt sich in einem auffälligen Sunset-beam-Orange mit schwarz abgesetzten Elementen. Besonders hervorzuheben ist der cW-Wert von nur 0,198 – ein aerodynamischer Spitzenwert, der sowohl die Reichweite verbessert als auch die Hochgeschwindigkeit stabilisiert. Eine aktive Aerodynamik optimiert zusätzlich den Luftstrom zur Bremsenkühlung, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Im Innenraum dominieren technische Raffinesse und nachhaltige Materialien.