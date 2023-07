Alef Aeronautics arbeitet an elektrischem Flugauto

Alef Aeronautics entwickelt ein vollelektrisches Flugauto. Das zweisitzige Model A des 2015 gegründeten kalifornischen Unternehmens kann auf öffentlichen Straßen fahren und vertikal abheben und landen. Die Straßenreichweite liegt laut Hersteller bei 200, die Flugreichweite bei 110 Meilen.

Das sind umgerechnet 320 und 177 Kilometer. Alef Aeronautics gibt an, für das Model A nun von der US-Luftfahrtaufsicht FAA ein sogenanntes Special Airworthiness Certificate erhalten, das einen begrenzten Flugbetrieb erlaubt. Zu dem Flugauto selbst sind bisher nur wenige Eckpunkte bekannt. Neben der oben erwähnten Reichweiten betonen die Entwickler, dass das Modell einen rein elektrischen Antrieb an Bord haben wird und den Maßen eines Sportwagens entspricht. Platz haben darin ein bis zwei Personen. Kompatibel ist das Model A mit der bestehenden städtischen Infrastruktur.

Im Oktober 2022 stellte Alef Aeronautics das Flugauto in voller Größe und zwei funktionsfähige Technologie-Demonstrationsfahrzeuge vor. Tests laufen dem Unternehmen zufolge bereits seit 2019 mit „vollständigen Prototypen“. Auf seiner Website nimmt die Firma bereits Vorbestellungen das E-Flugauto an, das 300.000 US-Dollar kosten soll. Mit der Produktion und Auslieferung erster Einheiten will Alef Ende 2025 beginnen.

In den ersten drei Monaten nach der Freischaltung der Vorbestellungsoption sind (also im Q4 2022) sind nach Angaben des Unternehmens 440 Bestellungen für das Model A eingegangen. Ein Teil soll auf ein „großes Luftfahrttechnologieunternehmen aus Hongkong“ entfallen. Einen Update zum Auftragsbestand liefert Alef Aeronautics in seiner aktuellen Mitteilung nicht.

„Alef hat sich zum Ziel gesetzt, das erste echte fliegende Auto in der Geschichte zu liefern, und so viele Vorbestellungen zu erhalten, ist eine unglaubliche Bestätigung für das Marktpotenzial, das wir befriedigen wollen“, sagte Jim Dukhovny, CEO von Alef, Anfang des Jahres. „Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir schon so kurz nach der Vorstellung Bestellungen von Privat- und Firmenkunden erhalten haben. Dies ist eine großartige Investition in den wichtigen nachhaltigen Transport am Boden und in der Luft.“

- ANZEIGE -

Neben dem „Model A“ sind weitere Modelle in Arbeit – darunter ein viersitziges „Model Z“, das voraussichtlich im Jahr 2035 marktreif sein soll und nur noch 35.000 US-Dollar kosten soll. Das Unternehmen schätzt, dass es durch die bis dahin erwarteten Technologiesprünge eine Straßenreichweite von 300 Meilen (rund 483 Kilometern) und eine Flugreichweite von 220 Meilen (rund 354 Kilometern) haben wird. Genannt wird zudem eine Wasserstoffversion mit 500 Meilen Flugreichweite (rund 804 Kilometer).

Zu den Investoren von Alef gehören Draper Associates, Impact VC, Draper B1, Bronco Ventures, Strong VC, Louis Scola, Jim Boettcher, Jim Hurd und weitere. Sitz der Firma ist in Santa Mateo in Kalifornien.

heise.de, cleanthinking.de, prnewswire.com (FAA-Zulassung), alef.aero (Vorbestellungen)