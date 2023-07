Renault Twizy sagt Adieu

Renault hat nach zwölf Jahren das Produktionsende des elektrischen Kleinstwagens im September 2023 angekündigt. Damit geht neben dem Zoe ein weiterer E-Pionier der Franzosen – aber nicht lange.

Der Nachfolger des Renault Twizy steht aber mit dem Mobilize Duo bereits in den Startlöchern. Das Konzept bleibt ähnlich, der Duo ist aber 20 Zentimeter länger und acht Zentimeter schmaler als der Twizy.

Ob der Twizy ein finanzieller Erfolg war, lässt Renault in der Mitteilung offen. Ein Hingucker war er bei seiner Serien-Premiere im Jahr 2010 allemal, 2014 war er auch in einer Hollywood-Produktion zu sehen und seit 2016 ist er auch für die Polizei in Bonn unterwegs.

Stand Juni 2023 haben die Franzosen 33.340 Exemplare des Twizy in 55 Ländern verkauft – die wichtigsten Märkte waren Frankreich, Deutschland, Südkorea und Italien. In Deutschland wurden bis Juni 2023 rund 6.000 Einheiten des City-Flitzers zugelassen. Mit dem Mobilize Duo, der auch im Abo und in der Langzeitmiete angeboten werden soll, wird Renault sicher höhere Stückzahlen anpeilen.

renault-presse.de