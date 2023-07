Geelys NEV-Nutzfahrzeug-Marke nimmt 600 Millionen Dollar ein

Die auf elektrifizierte Nutzfahrzeuge spezialisierte Geely-Tochter Farizon Auto hat in ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde 600 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Die umgerechnet 535 Millionen Euro sollen unter anderem in die globale Expansion investiert werden.

Die Serie-A-Runde folgt auf die Pre-A-Finanzierungsrunde von Farizon, die im Oktober 2022 über 300 Millionen US-Dollar (nach aktuellem Wechselkurs 267,5 Millionen Euro) einbrachte. Die nun zugesicherten 600 Millionen Dollar sind laut Geely die „bisher größte Finanzierungsrunde im chinesischen Segment der New-Energy-Nutzfahrzeuge“.

Als Lead-Investoren werden in der Mitteilung Boyu Capital und Yuexio Industrial Fund aus China genannt. Auch die weiteren Investoren der Serie A kommen größtenteils, aber nicht ausschließlich aus China: Die Linjiang Industry Group hat ihren Sitz in Sichuan, Der Investor United Clean Energy stammt jedoch aus Singapur. Auch die Bestandsinvestoren Hidden Hill Capital und Industry Foundation of Xiangtan aus China haben sich an der Serie A beteiligt. Die genaue Aufteilung der Investoren wird in der Mitteilung aber nicht genannt.

Farizon wird das frische Kapital nach eigenen Angaben für weitere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, den Ausbau seines Ökosystems und die globale Expansion nutzen. Bei der Expansion hat Farizon vor allem den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten, Südamerika und Europa im Visier. Konkrete Pläne für diese Märkte werden in der Mitteilung zu der Finanzierungsrunde aber noch nicht genannt.

Im Mai 2023 feierte Farizon die Produktion seines 150.000. New-Energy-Nutzfahrzeugs und will innerhalb der nächsten fünf Jahre die Marke von einer Million knacken. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um elektrifizierte Nutzfahrzeuge verschiedener Gewichtsklassen vom Transporter über diverse Lkw bis hin zu Bussen. Das monatliche Absatzvolumen beziffert Farizon nicht genau, gibt aber an, dass man 14 Monate in Folge an der Spitze bei den New-Energy-Nutzfahrzeugen liege – und auch das „kumulierte Verkaufsvolumen der zweit- und drittplatzierten Wettbewerber“ übertreffe.

Farizon war Ende 2021 in die Schlagzeilen gekommen, also die Geely-Marke das Konzept eines innovativen E-Lkw namens Homtruck vorgestellt hatte. Dieser hatte sich nicht nur durch einige aerodynamischen Optimierungen zur Reichweitensteigerung ausgezeichnet, sondern durch die in Fahr- und Wohnbereich aufgeteilte Fahrerkabine, da diese für den Fahrer wie ein Zuhause anfühlen solle. Technische Daten wurden seinerzeit nicht genannt. Die BEV-Version soll eine Batteriewechsel-Option erhalten, alternativ kann auch eine Methanol-Brennstoffzelle zur Stromerzeugung verbaut werden. Als geplanter Produktionsstart wurde seinerzeit 2024 genannt.

geelycv.com