US-Behörden verdreifachen Elektroauto-Käufe

Die US-Regierungsbehörden planen alleine im Jahr 2023 den Kauf von 9.500 Elektrofahrzeugen. Das sind fast dreimal so viele wie 2022. Laut einem Agenturbericht werden 770 Millionen Dollar für die Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur ausgegeben.

Wie Reuters unter Berufung auf einen Bericht des Rechnungshofes Government Accountability Office (GAO) berichtet, schätzten 26 Behörden mit genehmigten Plänen zur Anschaffung von Elektrofahrzeugen, dass sie über 470 Millionen US-Dollar für den Kauf von Fahrzeugen und fast 300 Millionen US-Dollar für die Planung und Installation der erforderlichen Infrastruktur sowie für andere Ausgaben benötigen. Diese Behörden repräsentieren mehr als 99 Prozent der Fahrzeugflotte des Bundes, mit Ausnahme des unabhängigen U.S. Postal Service (USPS).

Im Dezember 2021 hatte US-Präsident Joe Biden per „Executive Order“ die Behörden angewiesen, ab 2027 nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu beschaffen. Ab 2035 gilt dies für alle neuen Fahrzeuge. Ausnahmen waren unter anderem für Militärfahrzeuge vorgesehen. Die Behörden – abgesehen von USPS – beschaffen pro Jahr etwa 45.000 bis 50.000 Fahrzeuge. bei rund 9.500 E-Autos läge deren Anteil an der Beschaffung in diesem Jahr bei etwa 20 Prozent.

Die Investition von 470 Millionen Dollar (rund 419 Millionen Euro) in die Beschaffung der E-Fahrzeuge falle laut dem Bericht des Rechnungshofes in Summe fast 200 Millionen Dollar (oder 178 Millionen Euro) teurer aus als der Kauf vergleichbarer Verbrennermodelle. Das Weiße Haus äußerte sich auf Reuters-Anfrage nicht zu den Zahlen.

- ANZEIGE -

Offenbar konnten die befragten Behörden zum Teil nicht so viele Fahrzeuge beschaffen, wie sie ursprünglich geplant hatten. Das Verkehrsministerium gab gegenüber dem Rechnungshof an, dass man für 2022 430 Zero-Emission-Vehicles beschaffen wollte. Die tatsächliche Beschaffung sein dann „jedoch teilweise aufgrund von Auftragsstornierungen seitens der Hersteller“ auf 292 Einheiten zurückgefahren worden. Um welche Modelle und Hersteller es geht, ist nicht bekannt.

An anderer Stelle sind sich die Behörden jedoch selbst noch nicht sicher, ob die verfügbaren E-Autos alle Anforderungen erfüllen. So meldete der Zoll- und Grenzschutz dem GAO, dass man nicht glaube, ass Elektrofahrzeuge „Strafverfolgungsausrüstung unterstützen oder Strafverfolgungsmissionen in extremen Umgebungen wie an den Grenzen durchführen können“, wie Reuters aus dem Rechnungshof-Bericht zitiert.

reuters.com