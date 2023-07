Österreich: DKV Mobility bindet EVN-Ladepunkte ein

Die DKV Mobility erweitert ihr Ladeangebot in Österreich um 2.200 öffentliche Ladepunkte des Betreibers Energieversorgung Niederösterreich (EVN). Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Seiten kürzlich unterzeichnet.

Vonseiten der DKV Mobility ist die Unternehmenstochter GreenFlux offizieller Vertragspartner. Die Tochtergesellschaft ist für das gesamte Ladeservice-Angebot der DKV Mobility verantwortlich. Deren Ladedienst bietet einer begleitenden Mitteilung zufolge durch den Zuwachs in Österreich nun Zugang zu rund 468.000 öffentlichen und halb-öffentlichen Ladepunkten in Europa.

Die Energieversorgung Niederösterreich betreibt in Österreich besagte 2.200 Ladepunkte, die teils mit Gleichstrom, teils mit Wechselstrom arbeiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Maria Enzersdorf in Niederösterreich und strebt an, „die Elektromobilität zu fördern“, so EVN-Sprecher Stefan Zach. „Daher freuen wir uns, mit dieser Kooperation das öffentliche Laden noch ein wenig einfacher zu machen.“

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: „EVN ist einer der größten Ladesäulenbetreiber in ganz Österreich und wir freuen uns, unseren Kund:innen den Zugang zu diesem hochmodernen Ladesäulennetz in Österreich zu ermöglichen. Die Partnerschaft mit EVN ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, das Laden für unsere Kund:innen in ganz Europa so bequem und einfach wie möglich zu gestalten.“

Vor zwei Monaten kündigte DKV Mobility bereits an, auch 1.500 öffentliche Ladepunkte von Smatrics-EnBW in Österreich in seinen Ladedienst integrieren zu wollen.

