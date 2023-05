DKV Mobility bindet Smatrics-Ladepunkte ein

Der europäische Mobilitätsdienstleister DKV Mobility erweitert sein Ladenetzwerk um 1.500 öffentliche Ladepunkte in Österreich, die von Smatrics betrieben werden. Smatrics und die DKV-Mobility-Tochter GreenFlux, die für das gesamte Ladeserviceangebot des Unternehmens verantwortlich ist, haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Die neu hinzugekommenen Ladepunkte sind über die DKV Mobility App und die DKV Card +Charge erreichbar. Erst im Januar sind über 300 öffentliche Ladepunkte in Österreich dazugekommen, die vom österreichischen Ladeinfrastruktur-Anbieter Ella betrieben werden. Mit der Smatrics-Kooperation wächst das DKV-Netz in Österreich also weiter.

„Smatrics ist ein stark wachsendes Green-Tech-Unternehmen, das das größte High Power Charging Ladenetz in Österreich betreibt“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Durch die Partnerschaft mit Smatrics und die Anbindung ihrer Ladepunkte an unser Ladenetzwerk haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht, um das Laden für unsere Kunden in Österreich noch bequemer zu machen.“ Smatrics-CEO Hauke Hinrichs ergänzt: „Interoperabilität durch Roaming macht das Schnellladen unterwegs einfach und ist deswegen für den Hochlauf der E-Mobilität unverzichtbar. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und begrüßen die Kund:innen in unserem stetig wachsenden HPC-Ladenetz.“

DKV Mobility bietet über seinen Ladedienst inzwischen Zugang zu rund 468.000 öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkten in ganz Europa. Im Januar, als der Ella-Deal verkündet wurde, war noch von 344.000 Ladepunkten die Rede.

