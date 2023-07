China: CATL und COMAC gründen Joint Venture für E-Flugzeuge

CATL steigt laut einem Medienbericht aus China in die Entwicklung von Elektro-Flugzeugen ein. Hierfür habe der Batterieriese am 19. Juli ein Joint Venture mit dem staatlichen Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) und der Shanghai Jiao Tong University Enterprise Development Group gegründet.

Laut dem Bericht des chinesischen Nachrichtenportals „Yicai Global“ wurde das Gemeinschaftsunternehmen mit einem registrierten Kapital von 600 Millionen Yuan (rund 75 Millionen Euro) ausgestattet. Während das Grundkapital aus den Registrierungsdaten des neuen Unternehmens bekannt ist, wurden die Beteiligungsverhältnisse nicht angegeben – die Machtverteilung zwischen den Partnern ist also nicht bekannt.

Mit der Entwicklung eines E-Flugzeugs sei am COMAC Beijing Aircraft Technology Research Institute bereits begonnen worden, diese befinde sich aber noch ganz am Anfang. Dabei soll es sich nicht um ein eVTOL, also einen elektrischen Senkrechtstarter, handeln, sondern um ein Starrflügel-Elektroflugzeug, wie „Yicai Global“ unter Berufung auf seine Quellen schreibt. Wie groß dieses E-Flugzeug werden soll, ist aber nicht bekannt – vom kleinen Zweisitzer über Regionalflugzeuge bis hin zu größeren Flugzeugen ist also vieles möglich.

CATL dürfte seine im April vorgestellte „Condensed Battery“ mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg auf Zellebene in das Joint Venture einbringen. Der Chef-Wissenschaftler des Batterieherstellers hatte zuvor angegeben, dass CATL seine „Condensed Battery“ sowohl nach Automobil- als auch nach Flugzeugstandards teste.

Auf der Automesse in Shanghai hatte CATL in der Präsentation sowohl eine Pouchzelle als auch eine prismatische Zelle gezeigt. Abgesehen von der Energiedichte hatte CATL jedoch kaum technische Daten genannt, sondern nur von Innovationen bei der „kondensierten Materie“, einer neuen Separatorfolie, einer nicht näher beschriebenen „Hochenergiekathode“ und einer neuen Art Anode gesprochen. Wann eine solche Batterie in Serie gebaut werden kann und zu welchen Kosten, ist aber unbekannt.

Bei dem staatlichen Flugzeugbauer COMAC scheint das Projekt als sehr wichtig eingestuft worden zu sein: Laut den Registrierungsdaten ist Qian Zhongyan als gesetzlicher Vertreter des Gemeinschaftsunternehmens eingetragen. Qian ist Direktor des COMAC-Forschungsinstituts und war stellvertretender Chefkonstrukteur von Chinas erstem selbstgebauten großen Passagierflugzeug, der C919.

