ev.energy schließt weitere Millionen-Finanzierung ab

Der Ladesoftware-Anbieter ev.energy hat eine Serie-B-Finanzierungrunde in Höhe von 33 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf 46 Millionen US-Dollar erhöht.

Mit den umgerechnet 30 Millionen Euro der Serie B will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz in Nordamerika und Europa vorantreiben. Die Softwareplattform von ev.energy verwaltet laut der Mitteilung derzeit netzdienliche Ladevorgänge von mehr als 120.000 Elektrofahrzeugen täglich in Nordamerika und Großbritannien. Zu den Partnern gehören National Grid, Volkswagen, Maxeon und Siemens.

Das Unternehmen will nun einen Weg schaffen, „um Millionen von Fahrzeugen, Ladegeräten und Fahrern mit ihrem virtuellen Kraftwerk (VPP) zu verbinden und Vehicle-to-Grid (V2G)-Dienste zu ermöglichen. An der Finanzierungsrunde haben sich die Bestandsinvestoren Energy Impact Partners, Future Energy Ventures und ArcTern Ventures beteiligt, aber auch neue Geldgeber wie National Grid Partners, Aviva Ventures, WEX Venture Capital und InMotion Ventures, dem Investmentzweig von JLR.

„In den nächsten Jahren wird die Gesamtnachfrage nach Elektrofahrzeugen in den meisten Industrieländern die Energieproduktion selbst der größten Kraftwerke übertreffen – zum Beispiel des gigantischen Kraftwerks Palo Verde in den USA“, sagt Nick Woolley, CEO von ev.energy. „Da immer mehr Elektrofahrzeuge online gehen, bleiben optimiertes Laden und Lasterhaltung wichtige Instrumente zur Gewährleistung der Netzstabilität. Durch die Möglichkeit, die Last von Elektrofahrzeugen zu gestalten und zu steuern, kann ev.energy sowohl dem Netz zugute kommen als auch den Fahrern helfen, mit der umweltfreundlichsten und günstigsten Energie zu laden.“

Im vergangenen Jahr hatte ev.energy eine globale Partnerschaft mit Hubject geschlossen, welche die Smart-Home-Ladenetzwerk-Dienste von ev.energy für E-Fahrzeuge mit den eRoaming Ladenetzwerk-Daten und Beratungsdienstleistungen von Hubject kombiniert.

