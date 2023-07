Corporate eCarsharing: Mitarbeiter-Mobilität mit zahlreichen Vorteilen

Viele Unternehmen streben nach Nachhaltigkeit in einer klimaneutralen Zukunft. Die Mainova AG begleitet Unternehmen auf diesem Weg mit ihrem innovativen Mobilitätskonzept. Mit dem Corporate eCarsharing rüstet Mainova den Fuhrpark von Unternehmen mit E-Fahrzeugen auf.

Der Vorteil: Mainova kann die E-Fahrzeuge ohne Lieferzeiten direkt zur Verfügung stellen. Bei schnellem Handeln können Unternehmen sogar noch den im September auslaufenden Umweltbonus in Anspruch nehmen.

Mit der innerbetrieblichen eCarsharing-Lösung können Elektrofahrzeuge tagsüber dienstlich und abends, so wie am Wochenende, kostengünstig privat genutzt werden. So können die Mitarbeitenden nach Feierabend günstig und flexibel mobil bleiben, denn die Konditionen und Nutzungszeiten können die Arbeitgeber frei definieren.

Mit ihrem innovativen und praktischen Ansatz geht die Mainova einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität und ermöglicht Mitarbeitenden im betrieblichen Umfeld einen einfachen Zugriff auf Elektrofahrzeuge. Der Energieversorger bietet bundesweit Unternehmen an, E-Fahrzeuge und die dazugehörigen Full-Service-Leistungen bereitzustellen. Laut Lothar Stanka, Bereichsleiter für Energiedienstleistungen und digitale Kundenlösungen bei Mainova, handelt es sich um eine Whitelabel-Lösung, die individuell im Firmendesign des jeweiligen Kunden gestaltet wird. Das gilt nicht nur für das Branding der E-Fahrzeuge, sondern auch für die dazugehörige App und/oder Buchungsplattform.

Doppelt profitieren: Neben dem Angebot für die Belegschaft, Elektrofahrzeuge privat zu günstigen Konditionen nutzen zu können, reduzieren die Unternehmen gleichzeitig ihre Fuhrparkkosten. Die Erlöse aus der Privatvermietung erhält nämlich überwiegend das Unternehmen.

Zur Auswahl stehen den Firmenkunden der VW ID.3 und der VW ID.4 mit jeweils 77 kWh Batterien. Beide Elektromodelle des deutschen Herstellers Volkswagen sind über die Mainova Corporate eCarsharing-Lösung sofort verfügbar und dadurch noch bis zum 31. August für den im Anschluss auslaufenden Umweltbonus im gewerblichen Bereich qualifiziert. „Unternehmen reduzieren mit diesem Angebot nicht nur die monatlichen Fahrzeugkosten, sie erhöhen auch die Auslastung ihrer Dienstfahrzeuge und präsentieren sich als innovatives, ökologisch orientiertes Unternehmen“, äußert Stanka. Die innerbetriebliche eCarsharing-Lösung enthält neben den jeweiligen Wunschfahrzeugen umfangreiche Serviceleistungen.

Die Hauptintention von Mainova ist es, ihren Kunden ein schlüsselfertiges Gesamtsystem einschließlich 24/7-Kundenservice anzubieten. Bei den VW-Stromern selbst sind Branding, Versicherung, Reparatur, Wartung und Reinigung inbegriffen. Die Mainova kümmert sich bei Bedarf zudem um den Aufbau einer Ladeinfrastruktur inklusive der Bereitstellung von zertifiziertem Grünstrom.

Wichtig ist dem Energieversorger, dass die komplette Koordination von geschäftlicher und privater Nutzung einfach und digital erfolgt. Firmenkunden erhalten deshalb zur Abwicklung des Corporate eCarsharings eine individuell gebrandete App und/oder eine Buchungswebseite, über die „alles gesteuert wird“, wie Stanka ausführt: „Von der Führerscheinprüfung und -validierung, der schlüssellosen Fahrzeugöffnung über das elektronische Fahrtenbuch und der Abrechnung bis hin zur Kostenstellen-Zuordnung.“

Imagegewinn bei Mitarbeitern, Kunden und Bewerbern

Die Mainova hebt hervor, dass ihr zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept für Firmen bei der Akquise von Mitarbeitenden und Nachwuchskräften den Unterschied machen kann. Denn die Liste an Vorteilen für die Beschäftigten ist lang. Sie gewinnen an Flexibilität und Mobilität – auch mal spontan nach Feierabend und am Wochenende. Und sie profitieren von attraktiven Miet-Konditionen ohne geldwerten Vorteil. Wie viel sie für die privaten Fahrten bezahlen, legt ihr Unternehmen zusammen mit der Mainova fest. Vom Geschäftstermin kann es somit ohne Aussteigen nahtlos zum Feierabend-Ausflugsziel gehen. Mitarbeiter-Mobilität ganz neu definiert.

Aus Sicht von Stanka kann es Sinn ergeben, das Corporate eCarsharing für bestimmte Anspruchsgruppen im Unternehmen einzuführen – zum Beispiel für Azubis. Die jungen Berufseinsteiger sind mit dem elektrischen Pool-Fahrzeug dann nicht nur dienstlich flexibel, sondern auch privat günstig und mobil. Darüber hinaus kommen sie bereits früh mit der Elektromobilität in Berührung. Initiator und Fuhrparkmanager profitieren ihrerseits von der Kosteneinsparung durch die Mehrfachnutzung der Fahrzeuge und die daraus resultierende Rückvergütung.



