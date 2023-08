Swobbee baut erste Wechselakku-Station in Griechenland

Der Berliner Wechselakku-Anbieter Swobbee hat seine erste Station in Griechenland in Betrieb genommen. Dort kooperiert das Unternehmen mit dem Flotten-Dienstleister Evedima, das unter anderem die E-Tretroller-Flotten des finnischen Sharingunternehmens Hopp betreibt.



Im Rahmen der Kooperation wurde zunächst eine Batterie-Tauschstation in Vouliagmeni nahe Athen aufgestellt. Dort können die Akkus der E-Tretroller von Hopp geladen oder gewechselt werden. Das soll aber nicht die einzige Station bleiben. Laut Swobbee sollen weitere Wechselstationen „in den kommenden Wochen folgen“, darunter auch eine in der griechischen Hauptstadt Athen.

„Die einfach zu bedienenden Wechselstationen erleichtern die Arbeit unseres Teams und helfen uns dabei, die Flotten unserer Kunden intelligent und nachhaltig zu managen“, erklärt Stamatis Sidiropoulos, Fleet Manager von Evedima. „Dank der intelligenten Analysetools von Swobbee haben wir nun auch stets einen optimalen Einblick in den Zustand des Batteriepools.“

Für Swobbee ist es das erste Projekt in Südosteuropa. Der Berliner Wechselakku-Anbieter hofft, dass dies der erste Schritt ist, um seine Präsenz in der Region auszubauen.

Quelle: Info per E-Mail