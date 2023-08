Vitesco eröffnet Entwicklungszentrum in Changchun

Der deutsche Antriebszulieferer Vitesco Technologies hat ein neues Forschungs- und Entwicklungzentrum in China in Betrieb genommen. Das neue F&E-Zentrum soll Hard- und Software für E-Antriebe entwickeln.

Der neue Forschungsstandort befindet sich am Produktionsstandort von Vitesco Technologies in Changchun in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas und verfügt über eine Gesamtfläche von fast 8.000 Quadratmetern. Er umfasst zwölf Labore, in denen unter anderem Hardware und Software für elektrifizierte Antriebe entwickelt werden, beispielsweise Batteriemanagement-Systeme.

Mit dem Zentrum will der deutsche Zulieferer nach eigenen Angaben die lokalen F&E-Kapazitäten stärken. Ende 2021 hatte Vitesco Technologies bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tianjin in Betrieb genommen, mit Fokus auf der Entwicklung und Erprobung von elektrifizierten Antriebssystemen. Mit der kontinuierlichen Vergrößerung der F&E-Präsenz soll zudem ein „systematischer Entwicklungsprozess“ aufgebaut werden, so Vitesco.

In Changchun sollen 500 Mitarbeitende an den erwähnten Batteriemanagementsystemen arbeiten, aber auch an Master-Controllern, Zonencontrollern und Rotorpositionssensoren. Gemäß der Lokalisierungsstrategie wird es sich dabei größtenteils, aber nicht ausschließlich um Produkte für den chinesischen Markt handeln – auch „globale Spitzenforschungslösungen im Bereich der Elektrifizierung“ sollen unterstützt werden.

„Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum ist bestrebt, kohlenstoffarme bis kohlenstofffreie Antriebsstrangprodukte für Kunden zu entwickeln, um unsere fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in China weiter zu stärken und unser Engagement für den chinesischen Markt weiterhin zu erfüllen“, sagt Gregoire Cuny, Leiter von Vitesco Technologies China. Jiang Huaisheng, General Manager des Standorts Changchun, betont, dass das F&E-Zentrum mit Unterstützung der Stadtverwaltung und Wirtschaftsentwicklungszone in nur 100 Tagen errichtet worden sei.

vitesco-technologies.com