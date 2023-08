Bentley legt legendÃ¤ren Blower als E-Modell wieder auf

Bentley belebt sein Modell Blower aus dem Jahr 1929 als Elektroauto wieder. In Kooperation mit The Little Car Company hat Bentley eine für den Straßenverkehr zugelassene Nachbildung des Verbrenner-Oldtimers entwickelt, die auf 85 Prozent der Größe des Originalmodells geschrumpft ist und jetzt elektrisch fährt – als L7e-Stromer.

Der von Hand gefertigte Stromer namens Blower Junior wiegt 550 Kilogramm, ist rund 3,70 Meter lang und 1,50 Meter breit und bietet Platz für zwei Personen (hintereinander). Der E-Motor leistet bis zu 15 kW und ermöglicht dem in der EU und Großbritannien als Fahrzeug der Kategorie L7e zugelassenen Stromer eine Höchstgeschwindigkeit von 45 mph bzw. 72 km/h. In den USA ist der Top-Speed aufgrund der dortigen Regularien auf 25 mph bzw. 40 km/h gedrosselt.

Das Original von 1927 wird offiziell als Bentley 4 ½ Litre bezeichnet, 1929 kam eine Variante mit Kompressor (und somit mehr Leistung) auf den Markt, das den Beinamen „Blower“ erhielt und aufgrund seiner Erfolge im Motorsport, vor allem bei den 24 Stunden von Le Mans, zu einer Markenikone wurde. Der Kompressor ist übrigens auch für den Nachbau ein wichtiges Detail: In der 85-Prozent-Kopie des Kompressors ist der Ladeanschluss versteckt.

Für den Nachbau hat The Little Car Company das mit 25 Millionen Pfund versicherte Originalauto genau vermessen. Details wie der Rahmen aus lackiertem Stahl und die Blattfedern mit maßstabsgetreu angepassten Reibungsdämpfern sind möglichst gut nachempfunden. In anderen Bereichen wurde für die Antriebstechnik vom Original abgewichen: Der Elektromotor ist quer zur Hinterachse montiert, während die Batterien und die Antriebselektronik in einem versteckten Unterboden untergebracht sind.













Auch das Armaturenbrett sieht wie eine verkleinerte Nachbildung des Originals aus, doch auch hier gibt es im Detail Abweichungen. Die Kraftstoffdruckpumpe wurde zum Wahlschalter für den Fahrmodus umfunktioniert und bietet die Wahl zwischen Comfort (2 kW), Bentley (8 kW) oder Sport für eine maximale Leistung von 15 kW. Vorwärts, Neutral und Rückwärts werden über einen Hebel ausgewählt, der wie die Zündverstellungssteuerung des Originalgebläses aussieht. Die Anzeige des Ladestands ist dem ursprünglichen Amperemeter nachempfunden.

Die Produktion des Blower Junior soll im zweiten Quartal 2024 starten, beginnend mit 99 Exemplaren einer „First Edition“. Preise nennt Bentley noch nicht – den erfahren Interessenten nur auf Anfrage.

bentleymedia.com, bentleyblowerjnr.com