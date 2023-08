Pininfarina enthüllt exklusives Elektro-Cabrio B95

Automobili Pininfarina hat auf der Monterey Car Week einen rein elektrisch angetriebenen, offenen Supersportwagen vorgestellt. Das B95 genannte Modell wird es auch zu kaufen geben, aber nur für einen äußerst exklusiven Kundenkreis.

Lediglich zehn Exemplare des B95 will Automobili Pininfarina nach eigenen Angaben ab 2025 fertigen und ausliefern – zum Stückpreis von mindestens 4,4 Millionen Euro. Der Antrieb des B95 stammt aus dem rein elektrischen GT-Supersportwagen Battista, den Automobili Pininfarina seit 2022 produziert.

Das bedeutet: Vier unabhängige Elektromotoren, die jeweils ein Rad antreiben, entfalten eine Spitzenleistung von 1.400 kW und beschleunigen den B95 in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei mehr als 300 km/h. Die Energie wird in einem 120-kWh-Akku gespeichert. Das T-förmige, flüssigkeitsgekühlte Batteriepack ist in einem stabilen, aber leichten Karbonfasergehäuse untergebracht und kann mit bis zu 270 kW aufgeladen werden

In den fünf Fahr-Modi wird nicht nur die Leistungsentfaltung der vier E-Motoren angepasst, sondern auch das Zusammenspiel der Motoren selbst. Über das unterschiedlich starke Torque Vectoring (einfaches Beispiel: Die kurvenäußeren Räder werden mit mehr Leistung versorgt und unterstützen so die Kurvenfahrt) lässt sich das Fahrverhalten des elektrischen Supersportwagens entscheidend beeinflussen.

Die Modellbezeichnung B95 ist einfach erklärt: Das „B“ steht für das „Barchetta“-Karosseriekonzept, die 95 für den geplanten Lieferbeginn im Jahr 2025 – das Designhaus Pininfarina wurde dann vor 95 Jahren begründet. „Barchetta“ steht im Italienischen für ein kleines Boot. Genau das sollen auch „Barchetta“-Autos bieten: Ein puristischer Raum für zwei Personen mit einem einfachen Stoffverdeck. Das wohl bekannteste „Barchetta“-Modell ist das kleine Cabrio von Fiat, das schlicht als Barchetta bezeichnet wurde.

Im Pininfarina B95 wird es zwar puristisch, angesichts des Preises aber wohl nicht einfach zugehen. Ein Beispiel: Der B95 wird über einen elektrisch verstellbaren Aeroscreen verfügen. Die aus Polycarbonat gefertigte Windschutzscheibe kann auf Wunsch für mehr Komfort angehoben, aus Design-Gründen aber auch wieder abgesenkt werden. Und: „Kunden können zudem passende Helme erwerben, deren Ausführung auf die gewählte Spezifikation des B95 abgestimmt ist. Dieses Zubehör erlaubt es dem Fahrer, auf sichere Weise das volle Potenzial des Supersportwagens B95 auszuloten, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke.“

„Bei der Technologie zur Entwicklung unserer verstellbaren Aeroscreens ließen wir uns vom Motorradrennsport inspirieren − und setzten den B95 als wegweisendes Straßenfahrzeug um“, sagt Andrea Crespi, Technischer Leiter von Automobili Pininfarina. „Diese patentierte neue Technologie bietet den Nervenkitzel eines Cabriolets, kombiniert mit höchstem Komfort auch bei den hohen Geschwindigkeiten, die der B95 entfalten kann.“

automobili-pininfarina.com (PDF)