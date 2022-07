Pininfarina startet Produktion des elektrischen Hyper-GT Battista

Der italienische Luxusautobauer Automobili Pininfarina hat mit der Produktion seines vollelektrischen GT-Supersportwagens Battista begonnen. Der Battista wird nun in einer 2.300 Quadratmeter großen Halle in Cambiano in der italienischen Region Piemont von Hand gefertigt. Insgesamt sollen maximal 150 Exemplare entstehen und die Auslieferungen zum Sommerende 2022 beginnen.

Der Battista, erstmals im Jahr 2018 vorgestellt, wird „das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht“, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung. Dank 1.400 kW und einem Drehmoment von 2.340 Nm soll er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden schaffen. Die 120 kWh-Batterie versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad. Mit einer einzigen Ladung soll eine Reichweite von bis zu 476 Kilometern möglich sein.

Die E-Motoren für den Battista steuert übrigens der kroatische Spezialist Rimac bei, der seinerseits mit der Fertigung seines vollelektrischen Hypercars Nevera begonnen. Automobili Pininfarina plant wie berichtet nach dem Battista eine ganze Reihe weiterer Elektro-Modelle wie ein SUV und eine Limousine.

Der Battista ist nun in der Karosserieform „Pura“ oder mit dem Karosseriedesignpaket „Furiosa“ erhältlich. Zu den 150 Einheiten werden zudem fünf Exemplare des Battista Anniversario hergestellt, die bereits verkauft sind.

Die Räumlichkeiten, in denen das Fahrzeug hergestellt wird, bezeichnet Automobili Pininfarina als Atelier, das speziell für die Manufaktur des Battista umgestaltet wurde. Es ist in 14 Fertigungs- und Qualitätssicherungsbereiche aufgeteilt. Die Dauer des Zusammenbaus gibt der Hersteller mit zehn Wochen an, beim Battista Anniversario sind es 18 Wochen. „Jeder einzelne Battista wird von zehn Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen in mindestens 1.250 Stunden montiert. Durch die maßgeschneiderten Designmerkmale und das spezielle Finish des exklusiven Battista Anniversario steigt der Zeitaufwand auf bis zu 1.340 Stunden“, schreibt der Hersteller. Kunden werden während des gesamten Design- und Fertigungsprozesses durch ein Team persönlich betreut. Dafür hat das Unternehmen neben dem Montagebereich eine Personalisierungslounge eingerichtet.

„Mit Battista schaffen wir ein faszinierendes, neuartiges ‚Gran Turismo‘-Fahrerlebnis, das die beispiellose, durch die Elektrifizierung ermöglichte Leistung nutzt und die exquisite Arbeit unseres Designteams, die in den Formen und Details dieses Hyper-GT zum Ausdruck kommt, perfekt ergänzt“, sagt Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina. „Bei allem, was wir tun, steht die Qualität an erster Stelle. Von erstklassigen technischen Bauteilen bis hin zu den rigorosen Tests während des Entwicklungsprogramms des Battista: Alles das soll gewährleisten, dass unsere Kunden und Kundinnen jede Fahrt mit diesem unglaublichen ersten Auto des Automobili Pininfarina-Teams genießen.“

