Lucid Air Sapphire leistet 920 kW

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat die finalen Spezifikationen seiner vor einem Jahr angekündigten Flaggschiff-Modellvariante Air Sapphire veröffentlicht. Die Sapphire-Version der E-Limousine Air bringt es mit ihren drei Motoren auf eine Systemleistung von 920 kW und eine EPA-Reichweite von 427 Meilen (687 Kilometer).

Der Sprint von 0 auf 60 mph (96 km/h) soll in nur 1,89 Sekunden gelingen. 3,84 Sekunden dauert es laut Lucid, bis der Air Sapphire 100 mph (161 km/h) erreicht. Die Viertelmeile soll der Performance-Stromer in 8,95 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 205 mph (330 km/h). Der Preis für den Air Sapphire liegt bei 249.000 US-Dollar. Die Produktion beginnt im September, die Auslieferungen sollen „kurz darauf“ folgen.

Sapphire ist die vor recht genau einem Jahr vorgestellte Performance-Marke von Lucid. Dass der Air Sapphire über drei Motoren (zwei davon an der Hinterachse, einen vorne) verfügen soll, war bereits seit der Präsentation der Marke bekannt. Damals war aber noch von „über 895 kW“ die Rede, jetzt sind es konkret 920 kW in der Spitze. Auch die Zielwerte für die Beschleunigung auf 60 mph („weniger als zwei Sekunden“) und 100 mph („unter vier Sekunden“) und die Höchstgeschwindigkeit („mehr als 200 mph“) wurden in den finalen Daten erreicht.

Der Antriebsstrang wurde von Lucid inhouse entwickelt und wird auch vom Unternehmen selbst gebaut. Die beiden E-Motoren im Heck verfügen über eine „Microjet-Statorkühlung“. Der Doppel-Motor nutzt auch eine neue Wärmetauschertechnologie, zudem wurde die Kühlmitteldurchflussrate erhöht. Auch das Batteriesystem wird an die höhere Leistung angepasst, vor allem bei der präziseren „thermischen Logik“, also der Temperatursteuerung.

Neben dem Drei-Motor-Antrieb zeichnet sich der Lucid Air Sapphire unter anderem durch Carbon-Keramik-Bremsen, ein spezielles Aerodynamikpaket, Sportsitze und eine auf die Rennstrecke abgestimmte Federung aus. Da der spezielle Antrieb von Anfang an Teil des Air-Entwicklungsprogramms war, mussten die Ingenieure laut früheren Angaben keine Kompromisse eingehen, um die zwei E-Motoren im verfügbaren Bauraum an der Hinterachse zu platzieren.

„Die Technologie, die Sapphire zugrunde liegt, ermöglicht eine unübertroffene Mischung aus Leistung, Agilität und Vielseitigkeit“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO der Lucid Group. „Das Ergebnis ist ein extrem leistungsstarkes Auto, das ein wunderbares Ansprechverhalten und Alltagstauglichkeit bietet. Mit dem Lucid Air Sapphire haben wir die Messlatte noch einmal höher gelegt und den Abstand zwischen Lucid und seinen Mitbewerbern vergrößert, indem wir das vielseitigste Hochleistungs-Elektrofahrzeug der Welt geschaffen haben.“

