Wirelane übernimmt On Charge und wirbt 11 Mio. Euro ein

Der Münchner Ladeinfrastruktur-Anbieter Wirelane hat die Übernahme des AC-Ladeanbieters On Charge bekannt gegeben. Außerdem hat Wirelane im Rahmen einer Erweiterung seiner Serie-B-Finanzierungsrunde weitere elf Millionen Euro eingeworben.

Zunächst zur Akquisition der On Charge GmbH: Laut einer kurzen Firmenmitteilung erwirbt Wirelane 100 Prozent des ebenfalls in München ansässigen Unternehmens. On Charge errichte deutschlandweit Ladesäulen, vorrangig in städtischen Wohngebieten, teilt Wirelane mit. Bis Ende 2023 sollen in Regie von On Charge 3.000 Ladepunkte in mehr als 450 Kommunen aufgebaut worden sein. Dabei fokussiert sich der Anbieter auf das öffentliche AC-Laden mit bis zu 22 kW.

„Mit der hundertprozentigen Übernahme der On Charge GmbH bauen wir weiter unser Ladeangebot aus und schaffen Ladeinfrastruktur dort, wo Menschen leben“, kommentiert Constantin Schwaab, CEO von Wirelane. Das übernommene Unternehmen firmiert ab sofort unter Wirelane Public Charging Germany GmbH. Diese Bezeichnung legt nahe, dass Wirelane in der Einheit Angebote zum öffentlichen Laden bündelt. On Charge wirbt auf seiner Webseite aktuell mit Ladesäulen zum öffentlichen Laden auf öffentlichem oder privatem Grund.

Parallel mit der Übernahme macht Wirelane eine Erweiterung seiner Serie-B-Finanzierungsrunde aus dem Jahre 2021 bekannt. Vor zwei Jahren nahm Wirelane nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro ein. Die jetzige Erweiterung der damaligen Runde umfasst elf Millionen Euro, um „unter anderem die Akquisition und Investitionen in den weiteren Aufbau von Ladeinfrastruktur zu stemmen“. Zu den Investoren zählen sowohl Bestandsinvestoren als auch CD-Venture, ein Beteiligungsunternehmen von Dirk Wilken und Christoph Boehringer.

„Mit der Series-B-Erweiterung können wir unseren Wachstumskurs zu einem der führenden Anbieter von Ladeinfrastrukturlösungen in Deutschland weiter fortsetzen“, äußert Schwaab.

Wirelane ist ein 2016 gegründeter Full-Service-Anbieter im Bereich Elektromobilität, der sein Angebot rund um intelligente Ladelösungen aufbaut. Zum Sortiment gehört die Ladetechnologie an sich, aber auch eine digitale Management- und Abrechnungsplattform sowie vollumfängliche Installations- und Betriebsleistungen. Zum Kundenkreis gehören u.a. die Motel One Group, Leonardo Hotels, Prizeotel, die Halbersbacher Hospitality Group oder Union Investment. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben aber auch Kommunen zu seinen Auftraggebern. In diesen Fällen geht es um den Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur.

wirelane.com