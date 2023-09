Gireve veröffentlicht Protokoll für Plug&Charge-Implementierung

Die französische Roaming-Plattform Gireve hat die Beschreibung des Protokolls PNCP (Plug aNd Charge Protocol) für den Zugang zu ihren Trust-Services veröffentlicht. Dieses Protokoll ermöglicht es den Akteuren, Plug&Charge zu implementieren.

Die Trust-Services von Gireve sind ISO-15118-kompatibel und als Open Source zugänglich, wie das Unternehmen mitteilt. Für die technischen Teams von Gireve bestand das Ziel darin, die Komplexität von Plug&Charge und ISO 15118 zu „integrieren, zu isolieren und schließlich nur sehr einfache Schnittstellen für die Kunden sichtbar zu machen“.

So muss jeder Akteur nur eine oder zwei Schnittstellen implementieren, um Plug&Charge zu betreiben. Daher wird das PNCP von Gireve selbst auch als „das flexibelste Open-Source-Protokoll für Plug&Charge“ bezeichnet.

Im Hintergrund hat Gireve in monatelanger Arbeit und im Austausch mit Partnern das PNCP entwickelt, getestet und optimiert. Der Service richtet sich an Ladepunktbetreiber, Mobility-Service-Provider und auch Hersteller, „die ihren Benutzern eine sichere Plug&Charge-Lösung anbieten möchten, ohne sich mit deren Komplexität auseinandersetzen zu müssen“.

„Wir wollten ein Protokoll auf den Markt bringen, das sowohl sicher als auch dynamisch ist. Die Implementierung von Plug&Charge ist in vollem Gange und der Markt bereitet sich derzeit darauf vor“, sagt Margaux Vandeville, Produktdirektorin von Gireve. „Seit 2018 nehmen wir an Taskforces teil, um die Best Practices und gemeinsamen Regeln festzulegen, die von allen Beteiligten geteilt werden, was uns Sichtbarkeit über die bevorstehenden Entwicklungen auf dem Markt verschafft. Wir haben daher an einem Protokoll gearbeitet, das an die verschiedenen Szenarien angepasst werden konnte und gleichzeitig unsere Vision eines offenen, freien, robusten und fairen Marktes aufrechterhält.“

gireve.com, stoplight.io (komplette Protokollbeschreibung)