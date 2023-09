Renault präsentiert siebensitzige Elektro-Version des Kangoo

Mit dem Grand Kangoo hat Renault auf der IAA Mobility die Langversion des Kangoo vorgestellt – als Verbrenner und auch als vollelektrischen Grand Kangoo E-Tech Electric mit bis zu sieben Sitzen. Bestellungen sollen ab Ende 2023 möglich sein und die Auslieferungen Anfang 2024 beginnen.

Der Antrieb des neuen Grand Kangoo E-Tech Electric ist aus dem elektrischen Kangoo-Transporter und dessen Pkw-Variante (Kangoo Rapid E-Tech Electric und Kangoo E-Tech Electric) bekannt: Ein fremderregter Synchronmotor mit 90 kW Leistung und 245 Nm Spitzendrehmoment wird mit einem 45-kWh-Akku kombiniert, der im Grand Kangoo E-Tech Electric eine WLTP-Reichweite von bis zu 265 Kilometern ermöglichen soll. Ein AC-Bordlader mit 22 kW Leistung kommt als Serienausstattung hinzu, das DC-Laden ist optional mit bis zu 80 kW möglich. Der AC-Ladevorgang von 15 auf 80 Prozent Batterieladestand dauert nach Angaben von Renault 2:40 Stunden. Beim DC-Laden könne „in zehn Minuten Energie für eine Strecke von 80 Kilometern und in 27 Minuten Strom für eine Distanz von 170 Kilometern getankt werden“.

Wie bei den anderen E-Kangoo-Varianten ist die Batterie in dem Siebensitzer in Kombination mit dem optionalen Schnellladegerät flüssigkeitsgekühlt. Außerdem hat das Modell eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe an Bord. Standard sind zudem verschiedene Fahrmodi und die Auswahl unter drei Rekuperationsstufen. Alles soweit bekannt.

Als Unterschied hebt Renault natürlich das Raumangebot hervor, wobei Renault die Außenmaße des Neumodells in seiner Mitteilung kurioserweise nicht nennt. Wir reichen diese nach, sobald wir auf unsere Nachfrage diesbezüglich eine Antwort erhalten. Die Franzosen betonen stattdessen, dass in der Langversion bis zu sieben Erwachsene in drei Sitzreihen Platz finden und der Knieraum von 16,4 Zentimetern in der dritten Reihe ein „Klassenbestwert“ sei. Die Sitze in Reihe zwei und drei sind zudem einzeln verschieb-, umklapp-, versenk- und ausbaubar, wodurch etliche Sitzkonfigurationen umsetzbar sind. Beispielsweise lässt sich der mittlere Sitz in der zweiten Reihe ausbauen, so dass sechs großzügige Sitzplätze zur Verfügung stehen.













Das Ladevolumen beziffert Renault in der siebensitzigen Version auf 500 Liter und bei ausgebauten Rücksitzen sowie umgeklappten Beifahrersitz auf 3.750 Liter (bei einer Ladelänge von 3,11 Metern). Der Zugang zum Kofferraum erfolgt über eine weit aufschwenkende, verglaste Heckklappe. Apropos Zugang: Der Ein- und Ausstieg soll in der dritten Sitzreihe durch zwei 83 Zentimeter breite Schiebetüren (+21,5 cm im Vergleich zum Kangoo), eine niedrige Türschwelle und die umklappbaren Sitze in der zweiten Reihe erleichtert werden.

Als weitere Merkmale des Modells werden Stau- und Ablagefächer im Innenraum mit bis zu 58 Liter Inhalt, bis zu 13 Fahrerassistenzsysteme, optional eine beheizbare Windschutzscheibe sowie Lenkrad- und Sitzheizung vorne und die Kompatibilität (und dadurch der Zugang zu eMobility-Services wie die Programmierung des Ladevorgangs, die Steuerung der Vorklimatisierung und Routenplanung) mit der Smartphone-App My Renault oder dem Multimediasystem Easy Link genannt

- ANZEIGE -

Renault bietet den Grand Kangoo grundsätzlich in zwei Ausstattungen an. Die Basisausstattung Equilibre beinhaltet elektrische Fensterheber ringsum, Rückfahrkamera und besagtes Easy-Link-System – und ist „in erster Linie auf die Bedürfnisse der Personenbeförderungsdienste von Behörden und Gemeinden ausgelegt“, wie der Hersteller mitteilt. Die zweite Ausstattung Techno für „Familien und Gewerbetreibende“ umfasst unter anderem eine Dachreling für die Montage einer Dachbox.

Renault fertigt die neuen Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech im nordfranzösischen Werk Maubeuge, das aktuell rund 2.500 Beschäftigte zählt. Dort läuft der Kangoo seit 1997 vom Band. Zusammen mit den Standorten Douai und Ruitz bildet Maubeuge Renaults Elektrofahrzeug-Fertigungsverbund ElectriCity. Renault will mit ElectriCity bis 2025 jährlich 480.000 Elektrofahrzeuge produzieren und hat zu diesem Zweck 450 Millionen Euro in die Fertigungsstätte investiert sowie eine neue Batteriemontage eingerichtet.

presse.renault.de