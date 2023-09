Ford Mustang Mach-E erhält Offroad-Ableger

Ford stellt seinem rein elektrischen Serienmodell Mustang Mach-E eine neue Variante zur Seite. Der nun präsentierte Mustang Mach-E Rally soll unter anderem mit seinem Rallye-inspirierten Fahrwerk und höherer Bodenfreiheit auf festen wie auf rutschigen Untergründen „mit außergewöhnlichem Fahrspaß begeistern“.

Als Elektro-SUV war der Mustang Mach-E bisher eher für die Straße optimiert, mit dem GT wurde eine leistungsstarke Straßenversion direkt zum Start angekündigt. Der Mustang Mach-E Rally soll nun mit einigen Anpassungen am Fahrwerk und der Abstimmung des Antriebs das Modell Offorad-tauglich machen – zumindest für leichtes Gelände, dann aber mit sportlicher Fahrweise.

Die technische Basis liefert der 358 kW starke Mustang Mach-E GT mit seinen beiden E-Maschinen an der Vorder- und Hinterachse. In puncto maximales Drehmoment erhält die neue Rally-Version einen Zuschlag: Ford peilt rund 880 Newtonmeter an. Im Mach-E GT sind es 860 Nm. Die nutzbare Kapazität der Batterie beträgt 91 Kilowattstunden.

Der erstmals eingesetzte RallySport Drive Mode soll eine „besonders dynamische Abstimmung“ bieten – die elektronischen Regelsysteme sind hier für das Fahren auf losem Untergrund optimiert, lassen also zum Beispiel größere Driftwinkel zu. Ein spezielles Fahrwerk mit MagneRide-Stoßdämpfern und entsprechend angepassten Federn erhöht die Bodenfreiheit um 20 Millimeter. Auch die Bereifung (Michelin CrossClimate 2 auf Rally-inspirierten und weiß lackierten 19-Zoll-Felgen) entspricht nicht dem GT, sondern wurde für den Einsatz auf Schotterpisten gewählt.

Bei der Optik hebt sich der Rally durch eine eigenständige Frontschürze und die erwähnten weißen Felgen ab. Optional sind auch Schmutzfänger und ein „dramatisch geformter Heckflügel im Stil des Ford Focus RS“ erhältlich, die den „aufregenden Auftritt“ abrunden sollen.

„Vor gut einem Jahr war der Mustang Mach-E Rally kaum mehr als eine Idee. Heute steht dieses Statement der absoluten Hingabe und Kreativität des Model e-Teams vor uns“, freut sich Donna Dickson, Chefingenieurin der Mustang Mach-E-Baureihe. „Wir haben schon immer neue Wege erkundet, wenn es um Performance-Fahrzeuge geht. Die Verbindung eines Fahrwerks im Rallye-Stil mit einem elektrischen Dual-Motor-Allradantrieb und Wettbewerbs-Designattributen ergibt eine ganz andere Art von Sportwagen, mit dem unsere Kunden auf der Suche nach neuen Erlebnissen viel Spaß haben werden.“

Die ersten Mustang Mach-E Rally sollen kurz nach dem Bestellbeginn im Frühjahr 2024 zu den Kunden rollen – Preise nennt Ford aber noch nicht. Es handelt sich ausdrücklich um eine „neue Serienmodell-Variante der Mustang-Mach-E-Baureihe“ und nicht um ein limitiertes Sondermodell.

