Neues Tesla-Center in Brebach-Fechingen bei Saarbrücken

Auch im Saarland gibt es nun ein Tesla-Center – und zwar im Saarbrücker Stadtteil Brebach-Fechingen. Auf rund 1.600 Quadratmetern erhalten lokale Kunden und Interessenten an der Kurt-Schumacher-Straße 30a ab sofort Zugang zu Vertrieb, Fahrzeugwartung und der Auslieferung von Neufahrzeugen.

Die nächstgelegenen Tesla-Center fanden sich bislang in Karlsruhe und Mannheim. Während der Vertrieb mit Kundenberatungen, Fahrzeugpräsentation und Testfahrten bereits gestartet ist, sind die vollständige Öffnung der Werkstatt sowie der Beginn der regulären Fahrzeugauslieferungen für die kommenden Wochen avisiert.

Tesla unterhält in Deutschland momentan bereits 37 eigens geführte Vertriebsstandorte. Rund zwei Drittel davon sind Tesla-Center, die Schauraum, Werkstatt und Fahrzeugauslieferungen unter einem Dach vereinen.

„Die neue Zweigstelle in Brebach-Fechingen verstärkt Teslas Präsenz im Südwesten Deutschlands und folgt der deutschlandweiten Strategie der Eröffnung regionaler Tesla Center abseits der großen Ballungsräume und Metropolen“, teilt der Hersteller in einer uns per E-Mail vorliegenden Ankündigung mit.

Quelle: Info per E-Mail