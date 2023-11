Die Schnellladesysteme von Ekoenergetyka sind bereit, den deutschen Markt zu erobern

In den letzten Jahren hat Ekoenergetyka das Stadtbild in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt verändert, indem öffentliche Verkehrsmittel elektrifiziert und CO2-Emissionen reduziert wurden, um die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern. Allein in Deutschland sind bereits fast 300 Schnellladestationen in Betrieb.

Ein Beispiel für ihre fortschrittlichen Lösungen ist ein Projekt in München für die Stadtwerke München GmbH (SWM), wo wir ein hochmodernes Ladesystem auf der Basis von Abwärme-Rückgewinnung mit einer Leistung von 8,4 MW geliefert haben. Das SWM hat einen neuen Busbetriebshof gebaut, der mehr als 200 Elektrobusse versorgt, und alle Ladepunkte werden mit 100% grünem Ökostrom betrieben. Bei den von Ekoenergetyka realisierten Projekten handelt es sich um umfassende Lösungen mit globaler Reichweite, einschließlich eines intelligenten Schnellladesystems mit 56 Stationen zu je 150 kW. Wichtig ist, dass die Abwärme der Stationen zur Beheizung der Depotgebäude verwendet wird. Berlin ist eine weitere Stadt mit 100 Ladestationen für die Passagiere der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen, das sich mit innovativen Strategien und moderner Technologie den großen ökologischen und sozialen Herausforderungen der zukünftigen Mobilität stellt. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 1,3 Millionen Elektroautos und fast eine Million Plug-in-Hybride. Ekoenergetyka, die sich von Anfang an auf DC-Ladestationen konzentriert hat, ist nun bereit, einen Markt zu versorgen, der viel reifer geworden ist. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Ladestellenbetreiber (CPO) erfolgreich, insbesondere durch seine Partnerschaft mit IONITY, die eines der größten und leistungsstärksten hocheffizienten Ladenetze in Europa anbietet. Die von Ekoenergetyka hergestellten IONITY-Ladegeräte sind bereits für Kunden in Kroatien, Slowenien und Finnland im Einsatz.

Die Fahrer von Elektrofahrzeugen können auch von den zuverlässigen Ekoenergetyka-Stationen in den Netzen von Netzbetreibern wie POWERDOT in Portugal und ORLEN in Polen profitieren. Es ist erwähnenswert, dass die Schnellladestationen Axon Easy, SAT 600 vollständig nach den Eichungsgesetzen in Deutschland und Österreich zertifiziert sind. Ekoenergetyka gewährleistet, dass ihre Stationen für alle, auch für Menschen mit Behinderungen, zugänglich sind, indem sie dafür sorgt, dass Steckdosen mit Anschlüssen und Monitore die richtige Höhe haben und den entsprechenden Anforderungen entsprechen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV) hat ein Förderprogramm in Höhe von 400 Millionen Euro für Schnellladeinfrastruktur für Pkw und Lkw angekündigt. Das ist eine große Chance für viele Gewerbebetriebe, darunter Speditionen, Logistikunternehmen, Kurierdienste, Autovermieter und Firmenflotten. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur überwacht den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland und die Lösungen von Ekoenergetyka sind auf der Liste der NOW GmbH akkreditiert. Damit erfüllen sie alle Anforderungen des Programms und sind als gewerbliche Schnellladeinfrastruktur für Flottenbetreiber anerkannt. Ekoenergetyka expandiert konsequent das Vertriebsnetz in der DACH-Region und ist bereit, den Anforderungen des deutschen Elektromobilitätsmarktes gerecht zu werden. Kontaktieren Sie das Unternehmen und erfahren Sie mehr über seine innovativen Lösungen: sales@ekoenergetyka.com.pl