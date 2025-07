Mercedes plant über 500 HPC-Ladepunkte an Immobilien von Federal Realty Investment

Doch wann im Jahr 2026 das sein wird, darüber gibt es keine Auskunft. Klar ist lediglich, dass zunächst mit 20 Standorten begonnen werden soll, darunter Einzelhandelsimmobilien wie Camelback Colonnade in Phoenix (Arizona), Lawrence Park Shopping Center in Broomall (Pennsylvania) und Pembroke Gardens in Pembroke Pines (Florida).

Jeder Standort soll im Schnitt über zehn HPC-Ladepunkte verfügen. Eingesetzt werden Hypercharger HYC400 von Alpitronic, die eine Ladeleistung von bis zu 400 kW ermöglichen. In der Regel können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig an einem Ladegerät laden – die Leistung wird dabei aber aufgeteilt. Wie Mercedes-Benz High-Power Charging auf Nachfrage von electrive mitteilt, kann es jedoch auch Standorte geben, an denen vier Ladesäulen jeweils zwei Ladepunkte bieten und zwei weitere jeweils nur einen. Letztere sollen somit einem Fahrzeug die vollen 400 kW bereitstellen können. Und: Neben CCS soll auch NACS angeboten werden.

„Fahrer von Elektrofahrzeugen suchen mehr als nur nach Schnelllademöglichkeiten. Sie wünschen sich ein Erlebnis, das sich nahtlos in ihren Alltag einfügt. Das landesweite Immobilienportfolio von Federal Realty kommt diesem Bedürfnis auf sinnvolle Weise entgegen, indem es Ladestationen an Orten platziert, die die Menschen bereits kennen und die sie schätzen. […] Beim Laden geht es nicht nur um Strom – es geht um den Ort“, so Andrew Cornelia, President & CEO at Mercedes-Benz HPC North America. „Diese Zusammenarbeit fügt einigen der erfolgreichsten Einzelhandelsimmobilien des Landes ein zukunftsweisendes Angebot hinzu, das das Kundenerlebnis verbessert und die Stärke unseres Portfolios stärkt“, ergänzt Don Wood, President & CEO at Federal Realty Investment Trust.

Derzeit betreibt Mercedes-Benz High-Power Charging über 400 Ladepunkte in 14 Bundesstaaten, über 2.000 weitere sind in Planung. Das Unternehmen investiert über eine Milliarde US-Dollar (ca. 853 Millionen Euro), um bis 2027 ein Ladenetz aus 2.500 Ladepunkten in Betrieb zu haben.

Neben dem Aufbau eines eigenen HPC-Netzwerks in den USA ist Mercedes-Benz allerdings auch als Teil von Ionna aktiv – ein Joint Venture von acht Automobilherstellern, das ein Schnellladenetz in den USA aufbauen will. Erste Standorte gingen Anfang dieses Jahres in Betrieb. Allein dieses Jahr sollen über 1.000 Ladepunkte in den USA ans Netz gehen. Bis 2030 plant das Joint Venture ein Schnellladenetz von mehr als 30.000 HPC-Ladepunkten.

prnewswire.com