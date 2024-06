Mercedes-Benz setzt in den USA auf Alpitronic-Schnelllader

Die Vereinbarung ist Teil der Milliarden-Investition von Mercedes-Benz High-Power Charging in sein nordamerikanische Elektroauto-Ladenetz. Das Ziel ist die „Lokalisierung der Lieferkette“, da der Hypercharger HYC400 im US-Bundesstaat Wisconsin gebaut wird. Laut Mercedes wird der erste HYC400 im dritten Quartal 2024 installiert, und „sowohl CCS- als auch NACS-Kabel werden noch in diesem Jahr im gesamten Netz verfügbar sein“.

Im Januar 2023 hatte der Autobauer angekündigt, ein Netz von Schnellladestationen in Nordamerika, Europa, China und anderen Schlüsselmärkten aufbauen zu wollen. Ziel ist es, bis zum Ende dieses Jahrzehnts weltweit mehr als 10.000 Schnellladepunkte zu betreiben. Der jetzt unterzeichnete Vertrag mit Alpitronic bezieht sich jedoch nur auf Nordamerika. Das Unternehmen arbeitet auch mit dem Energieversorger MN8 Energy und Chargepoint zusammen, die ebenfalls Ladehardware und -software wie ChargePoint Express Plus liefern werden.

Am ersten Mercedes-eigenen Charging Hub in Europa – konkret auf dem Parkplatz der Mannheimer Niederlassung – kommen Ladesäulen von Alpitronic zum Einsatz. Dabei handelt es sich aber noch um den HYC300, dafür aber mit nur einem Ladekabel an der Säule. Den Kunden steht also sicher die volle Leistung zur Verfügung. In der Version mit zwei Ladekabeln wird die verfügbare Leistung aufgeteilt, wenn beide Anschlüsse belegt sind.

„Um die nächste Ära des Ladens zu ermöglichen, müssen wir die Qualitätslücke schließen, und das beginnt mit der Erfahrung des Kunden an der Ladestation. Während wir Mercedes-Benz High-Power Charging weiter ausbauen, investieren wir sowohl in diese kritische Infrastruktur als auch in die Mitarbeiter, die hinter ihrem Erfolg stehen“, sagt Andrew Cornelia, Präsident und CEO von Mercedes-Benz High-Power Charging. „Wir sind stolz darauf, mit Alpitronic zusammenzuarbeiten, die nicht nur ein erstklassiges Produkt mit einer der schnellsten Ladegeschwindigkeiten auf dem Markt entwickelt haben, sondern auch ein Unternehmen sind, das sich für Investitionen in Amerikas Arbeitskräfte für saubere Energie einsetzt.“

„Unsere Partnerschaft mit Mercedes ist eine natürliche Ergänzung, da unsere beiden Unternehmen für Qualität, Zuverlässigkeit und Design stehen. Mercedes setzt den Standard für Luxus und Leistung, während Alpitronic erstklassige, elegant gestaltete EV-Ladelösungen anbietet“, sagt Mike Doucleff, CEO von Alpitronic Americas. „Nach unserer erfolgreichen Partnerschaft in Europa freuen wir uns, gemeinsam auf den amerikanischen Markt zu expandieren und den Kunden ein ähnliches Erlebnis zu bieten.“

Mercedes-Benz ist auch Teil eines Konsortiums von sieben Automobilherstellern, die sich zusammengeschlossen haben, um ein Schnellladenetz mit mindestens 30.000 Ladepunkten in Nordamerika aufzubauen. Die anderen Partner sind BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis. Das Konsortium namens Ionna hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es seinen Sitz in Durham, North Carolina, haben wird.

Quelle: Info per E-Mail, electrive.com