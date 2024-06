Schnelllade-Joint-Venture Ionna wählt Durham als Hauptsitz

Ionna ist ein aufstrebendes Joint Venture, das von sieben der größten Automobilhersteller der Welt gegründet wurde: BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Kia und Stellantis. Ziel der Partner ist es, bis 2030 über 30.000 HPC-Ladepunkte in Nordamerika einzurichten – noch dieses Jahr sollen die ersten Ladesäulen ans Netz gehen.

Nachdem das Joint Venture im Februar die kartellrechtlichen Genehmigungen bekommen und sich auf den Namen Ionna festgelegt hatte, meldet Ionna nun den nächsten wichtigen Schritt für den Rollout. Und zwar hat sich das Joint Venture nun für einen Standort für seinen Hauptsitz entschieden. Er liegt in Durham im US-Bundesstaat North Carolina. Durham, im pulsierenden Herzen des Forschungsdreiecks gelegen, biete mit seinem florierenden Forschungsökosystem und seinen führenden Universitäten den idealen Hintergrund für die Aktivitäten von Ionna, teilt das Unternehmen mit. Die dynamische Mischung aus technischen Talenten und dem Engagement für Innovationen in der Region spiegele die Mission von Ionna wider. In Durham hatte sich jüngst auch der finnische Ladegerätehersteller Kempower angesiedelt.

„Wir sind begeistert, Durham unser Zuhause nennen zu können“, sagt Seth Cutler, CEO von Ionna. „Die etablierte Forschungs- und Innovationsgeschichte der Region und ihre lebendige, wachsende Gemeinschaft machen sie zum perfekten Ort für Ionna, um sich anzuschließen, zu gedeihen und Pionierarbeit zu leisten. Ich freue mich darauf, ein branchenübergreifendes Team aufzubauen, das die Vision von Ionna von unserer neuen Heimatbasis aus umsetzen wird.“

Der Hauptsitz wird auch ein Customer Experience Lab beherbergen, das als Quarterback und zentraler Knotenpunkt für sieben neue Satellitenlabore an jedem der Standorte der Gründungs-OEMs dient. Es spielt dem Joint Venture zufolge eine zentrale Rolle bei der beschleunigten Bereitstellung, den Interoperabilitätstests und der kontinuierlichen Verbesserung von Features, die vom ersten Tag an funktionieren sollen.

Ionna hat auch die Ernennung mehrerer wichtiger Führungskräfte in sein Führungsteam bekanntgegeben. So hat das Joint Venture den Chief Financial Officer von bp Pulse abgeworben, Derek Rush. Ricardo Stamatti stößt als Chief Product Officer zu Ionna und bringt seine Vision für das Unternehmen und Fachwissen aus seiner früheren Rolle als Global SVP von Stellantis Energy mit. Shankar Muthukumar übernimmt die Rolle des Chief Operating Officer und bringt Erfahrung aus seiner Zeit als General Manager von Mortensons E-Mobility-Abteilung mit.

