Kempower feiert Eröffnung seiner US-Produktionsstätte für Ladegeräte

Angekündigt hatte Kempower das Werk wie erwähnt bereits im Februar vergangenen Jahres. Im November erhielt das finnische Unternehmen die nötige Zertifizierung, um die Produktion in seinem neuen US-Werk aufnehmen zu können. Nun feierten die Finnen die Eröffnung der Fabrik, in der künftig NEVI-konforme (National Electric Vehicle Infrastructure) Schnelllader für E-Pkw, Elektro-Lkw, Elektrobusse und Elektromaschinen für US-Kunden hergestellt werden sollen.

„Die neue Anlage von Kempower ist ein Leuchtturm der Hoffnung und des Fortschritts und zeigt, was erreicht werden kann, wenn öffentliche Politik, private Innovation und kommunale Unterstützung zusammenkommen. Dies ist nicht nur ein Sieg für Kempower, sondern für uns alle, die wir uns für eine nachhaltige Zukunft einsetzen“, so Roy Cooper, Gouverneur von North Carolina. „Unsere neue Anlage in Durham ist ein Beweis für unser Engagement für ein schnelles und profitables Wachstum mit einer robusten Präsenz für heute und die Zukunft“, ergänzt Tomi Ristimäki, CEO von Kempower.

„Die Investition von Kempower wird jährlich einen Beitrag in Millionenhöhe für die Wirtschaft unseres Bundesstaates leisten und die Position unserer Region als Drehscheibe für saubere Technologien und fortschrittliche Fertigung stärken“, so sich Jordan Whichard, Deputy Secretary, N.C. Department of Commerce. Leo Williams, Bürgermeister von Durham, äußert sich wie folgt: „Die Präsenz von Kempower in Durham ist ein Beweis für das Engagement unserer Stadt für nachhaltige Initiativen und wirtschaftliches Wachstum.“

Nordamerika ist für die Finnen also ein attraktiver Markt. Eine Rolle spielen auch die Förderprogramme, wie das mehrere Milliarden Dollar schwere Förderprogramm (NEVI) für den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur entlang der Highways. „Kempowers Bemühungen ergänzen die Arbeit des US-Energieministeriums zum Aufbau eines landesweiten Netzes für das Laden von Elektrofahrzeugen. Durch die Herstellung und Entwicklung fortschrittlicher Ladelösungen hier in den Vereinigten Staaten trägt Kempower dazu bei, dass wir über die notwendige Infrastruktur verfügen, um die wachsende Flotte von Elektrofahrzeugen auf unseren Straßen zu unterstützen“, äußert sich Jeff Marootian, Principal Deputy Assistant Secretary for Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy.

Wie viel die Finnen bereits in das neue Werk investiert haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Bei der Ankündigung hieß es noch, dass Kempower rund 40 Millionen Dollar in den kommenden fünf Jahren in das Werk in Durham County investieren will. Rund 300 Arbeitsplätze soll die neue Anlage schaffen.

Neben den drei Werken in Finnland, kommt nun also ein weiteres in den USA hinzu. Mit diesem Schritt will Kempower seinem Ziel näherkommen, bis zum Jahr 2030 sich unter den fünf weltweit führenden Anbietern von Gleichstrom-Ladesystemen zu positionieren.

kempower.com